١ IRR إلى MOP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٩٠١٨٠٩٤ الباتاكا الماكاوية

1 MOP = ٥٬٢٥٨٫١٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الباتاكا الماكاوية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الباتاكا الماكاوية

irr
IRR
mop
MOP
١ IRR٠٫٠٠٠١٩٠١٨١ MOP
٥ IRR٠٫٠٠٠٩٥٠٩٠٥ MOP
١٠ IRR٠٫٠٠١٩٠١٨١ MOP
٢٥ IRR٠٫٠٠٤٧٥٤٥٢ MOP
٥٠ IRR٠٫٠٠٩٥٠٩٠٥ MOP
١٠٠ IRR٠٫٠١٩٠١٨١ MOP
٥٠٠ IRR٠٫٠٩٥٠٩٠٥ MOP
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٩٠١٨١ MOP
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٩٥٠٩٠٥ MOP
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٩٠١٨١ MOP

حوِّل الباتاكا الماكاوية إلى الريال الإيراني

mop
MOP
irr
IRR
١ MOP٥٬٢٥٨٫١٥ IRR
٥ MOP٢٦٬٢٩٠٫٨ IRR
١٠ MOP٥٢٬٥٨١٫٥ IRR
٢٥ MOP١٣١٬٤٥٤ IRR
٥٠ MOP٢٦٢٬٩٠٨ IRR
١٠٠ MOP٥٢٥٬٨١٥ IRR
٥٠٠ MOP٢٬٦٢٩٬٠٨٠ IRR
١٬٠٠٠ MOP٥٬٢٥٨٬١٥٠ IRR
٥٬٠٠٠ MOP٢٦٬٢٩٠٬٨٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ MOP٥٢٬٥٨١٬٥٠٠ IRR

مخطط IRR إلى MOP

1 IRR = ٠ MOP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الباتاكا الماكاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٩١٥٦٠٫٠٠٠١٩٣٢٨
منخفض
٠٫٠٠٠١٨٩٤٥٠٫٠٠٠١٨٩٤٥
المتوسط
٠٫٠٠٠١٩٠٦٢٠٫٠٠٠١٩١٥٠
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mop

MOP - الباتاكا الماكاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الباتاكا الماكاوية هو سعر الصرف للزوج MOP إلى USD. رمز العملة لـ Macau Patacas هو MOP. رمز العملة هو MOP$.

More الباتاكا الماكاوية info

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