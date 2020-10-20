١ IRR إلى MNT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٨٠٣٣٤٩٩٤ التوغريك المنغولي

1 MNT = ١٢٫٤٤٧٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى التوغريك المنغولي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى التوغريك المنغولي

irr
IRR
mnt
MNT
١ IRR٠٫٠٨٠٣٣٥ MNT
٥ IRR٠٫٤٠١٦٧٥ MNT
١٠ IRR٠٫٨٠٣٣٥ MNT
٢٥ IRR٢٫٠٠٨٣٧ MNT
٥٠ IRR٤٫٠١٦٧٥ MNT
١٠٠ IRR٨٫٠٣٣٥ MNT
٥٠٠ IRR٤٠٫١٦٧٥ MNT
١٬٠٠٠ IRR٨٠٫٣٣٥ MNT
٥٬٠٠٠ IRR٤٠١٫٦٧٥ MNT
١٠٬٠٠٠ IRR٨٠٣٫٣٥ MNT

حوِّل التوغريك المنغولي إلى الريال الإيراني

mnt
MNT
irr
IRR
١ MNT١٢٫٤٤٧٩ IRR
٥ MNT٦٢٫٢٣٩٤ IRR
١٠ MNT١٢٤٫٤٧٩ IRR
٢٥ MNT٣١١٫١٩٧ IRR
٥٠ MNT٦٢٢٫٣٩٤ IRR
١٠٠ MNT١٬٢٤٤٫٧٩ IRR
٥٠٠ MNT٦٬٢٢٣٫٩٤ IRR
١٬٠٠٠ MNT١٢٬٤٤٧٫٩ IRR
٥٬٠٠٠ MNT٦٢٬٢٣٩٫٤ IRR
١٠٬٠٠٠ MNT١٢٤٬٤٧٩ IRR

مخطط IRR إلى MNT

1 IRR = ٠ MNT

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل التوغريك المنغولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٨٠٨٩٠٠٫٠٨١٣٥٦
منخفض
٠٫٠٧٩٨٩٦٠٫٠٧٩٨٩٦
المتوسط
٠٫٠٨٠٤٥٩٠٫٠٨٠٦٩٩
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mnt

MNT - التوغريك المنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التوغريك المنغولي هو سعر الصرف للزوج MNT إلى USD. رمز العملة لـ Mongolian Tugriks هو MNT. رمز العملة هو ₮.

More التوغريك المنغولي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

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jpy

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