١ IRR إلى MMK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٤٩٦٠٨٤٩٢ الكيات البورمي

1 MMK = ٢٠٫١٥٧٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكيات البورمي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكيات البورمي

irr
IRR
mmk
MMK
١ IRR٠٫٠٤٩٦٠٨٥ MMK
٥ IRR٠٫٢٤٨٠٤٢ MMK
١٠ IRR٠٫٤٩٦٠٨٥ MMK
٢٥ IRR١٫٢٤٠٢١ MMK
٥٠ IRR٢٫٤٨٠٤٢ MMK
١٠٠ IRR٤٫٩٦٠٨٥ MMK
٥٠٠ IRR٢٤٫٨٠٤٢ MMK
١٬٠٠٠ IRR٤٩٫٦٠٨٥ MMK
٥٬٠٠٠ IRR٢٤٨٫٠٤٢ MMK
١٠٬٠٠٠ IRR٤٩٦٫٠٨٥ MMK

حوِّل الكيات البورمي إلى الريال الإيراني

mmk
MMK
irr
IRR
١ MMK٢٠٫١٥٧٨ IRR
٥ MMK١٠٠٫٧٨٩ IRR
١٠ MMK٢٠١٫٥٧٨ IRR
٢٥ MMK٥٠٣٫٩٤٦ IRR
٥٠ MMK١٬٠٠٧٫٨٩ IRR
١٠٠ MMK٢٬٠١٥٫٧٨ IRR
٥٠٠ MMK١٠٬٠٧٨٫٩ IRR
١٬٠٠٠ MMK٢٠٬١٥٧٫٨ IRR
٥٬٠٠٠ MMK١٠٠٬٧٨٩ IRR
١٠٬٠٠٠ MMK٢٠١٬٥٧٨ IRR

مخطط IRR إلى MMK

1 IRR = ٠ MMK

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكيات البورمي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٩٩٠١٠٫٠٥٠٣٢٤
منخفض
٠٫٠٤٩٤٤٧٠٫٠٤٩٤٠٥
المتوسط
٠٫٠٤٩٧٢١٠٫٠٤٩٩٠٥
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mmk

MMK - الكيات البورمي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيات البورمي هو سعر الصرف للزوج MMK إلى USD. رمز العملة لـ Burmese Kyats هو MMK. رمز العملة هو K.

More الكيات البورمي info

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usd

IRR إلى USD

eur

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