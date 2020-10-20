١ IRR إلى MKD

١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠١٣٤٧٨٠٨٩ الدينار المقدوني
1 MKD = ٧٤١٫٩٤٥ IRR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠١٣٤٧٨٠٨٩ الدينار المقدوني
1 MKD = ٧٤١٫٩٤٥ IRR
IRR
MKD
|١ IRR
|٠٫٠٠١٣٤٧٨١ MKD
|٥ IRR
|٠٫٠٠٦٧٣٩٠٤ MKD
|١٠ IRR
|٠٫٠١٣٤٧٨١ MKD
|٢٥ IRR
|٠٫٠٣٣٦٩٥٢ MKD
|٥٠ IRR
|٠٫٠٦٧٣٩٠٤ MKD
|١٠٠ IRR
|٠٫١٣٤٧٨١ MKD
|٥٠٠ IRR
|٠٫٦٧٣٩٠٤ MKD
|١٬٠٠٠ IRR
|١٫٣٤٧٨١ MKD
|٥٬٠٠٠ IRR
|٦٫٧٣٩٠٤ MKD
|١٠٬٠٠٠ IRR
|١٣٫٤٧٨١ MKD
1 IRR = ٠ MKD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٣٧٤٤
|٠٫٠٠١٣٨٥٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٣٣٢٥
|٠٫٠٠١٣٣٢٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠١٣٥٦٣
|٠٫٠٠١٣٦٠٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥١٪
|٠٫٥٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار المقدوني هو سعر الصرف للزوج MKD إلى USD. رمز العملة لـ Macedonian Denars هو MKD. رمز العملة هو ден.More الدينار المقدوني info
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