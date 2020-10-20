١ IRR إلى MKD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠١٣٤٧٨٠٨٩ الدينار المقدوني

1 MKD = ٧٤١٫٩٤٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدينار المقدوني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدينار المقدوني

irr
IRR
mkd
MKD
١ IRR٠٫٠٠١٣٤٧٨١ MKD
٥ IRR٠٫٠٠٦٧٣٩٠٤ MKD
١٠ IRR٠٫٠١٣٤٧٨١ MKD
٢٥ IRR٠٫٠٣٣٦٩٥٢ MKD
٥٠ IRR٠٫٠٦٧٣٩٠٤ MKD
١٠٠ IRR٠٫١٣٤٧٨١ MKD
٥٠٠ IRR٠٫٦٧٣٩٠٤ MKD
١٬٠٠٠ IRR١٫٣٤٧٨١ MKD
٥٬٠٠٠ IRR٦٫٧٣٩٠٤ MKD
١٠٬٠٠٠ IRR١٣٫٤٧٨١ MKD

حوِّل الدينار المقدوني إلى الريال الإيراني

mkd
MKD
irr
IRR
١ MKD٧٤١٫٩٤٥ IRR
٥ MKD٣٬٧٠٩٫٧٢ IRR
١٠ MKD٧٬٤١٩٫٤٥ IRR
٢٥ MKD١٨٬٥٤٨٫٦ IRR
٥٠ MKD٣٧٬٠٩٧٫٢ IRR
١٠٠ MKD٧٤٬١٩٤٫٥ IRR
٥٠٠ MKD٣٧٠٬٩٧٢ IRR
١٬٠٠٠ MKD٧٤١٬٩٤٥ IRR
٥٬٠٠٠ MKD٣٬٧٠٩٬٧٢٠ IRR
١٠٬٠٠٠ MKD٧٬٤١٩٬٤٥٠ IRR

مخطط IRR إلى MKD

1 IRR = ٠ MKD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدينار المقدوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٣٧٤٤٠٫٠٠١٣٨٥٨
منخفض
٠٫٠٠١٣٣٢٥٠٫٠٠١٣٣٢٥
المتوسط
٠٫٠٠١٣٥٦٣٠٫٠٠١٣٦٠٣
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mkd

MKD - الدينار المقدوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار المقدوني هو سعر الصرف للزوج MKD إلى USD. رمز العملة لـ Macedonian Denars هو MKD. رمز العملة هو ден.

More الدينار المقدوني info

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usd

IRR إلى USD

eur

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gbp

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jpy

IRR إلى JPY

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