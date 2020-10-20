١ IRR إلى MGF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٥٤٠٩٨٣٩٨ Malagasy Franc

1 MGF = ١٫٨٤٨٤٨ IRR

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Malagasy Franc التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Malagasy Franc

irr
IRR
mgf
MGF
١ IRR٠٫٥٤٠٩٨٤ MGF
٥ IRR٢٫٧٠٤٩٢ MGF
١٠ IRR٥٫٤٠٩٨٤ MGF
٢٥ IRR١٣٫٥٢٤٦ MGF
٥٠ IRR٢٧٫٠٤٩٢ MGF
١٠٠ IRR٥٤٫٠٩٨٤ MGF
٥٠٠ IRR٢٧٠٫٤٩٢ MGF
١٬٠٠٠ IRR٥٤٠٫٩٨٤ MGF
٥٬٠٠٠ IRR٢٬٧٠٤٫٩٢ MGF
١٠٬٠٠٠ IRR٥٬٤٠٩٫٨٤ MGF

حوِّل Malagasy Franc إلى الريال الإيراني

mgf
MGF
irr
IRR
١ MGF١٫٨٤٨٤٨ IRR
٥ MGF٩٫٢٤٢٤٢ IRR
١٠ MGF١٨٫٤٨٤٨ IRR
٢٥ MGF٤٦٫٢١٢١ IRR
٥٠ MGF٩٢٫٤٢٤٢ IRR
١٠٠ MGF١٨٤٫٨٤٨ IRR
٥٠٠ MGF٩٢٤٫٢٤٢ IRR
١٬٠٠٠ MGF١٬٨٤٨٫٤٨ IRR
٥٬٠٠٠ MGF٩٬٢٤٢٫٤٢ IRR
١٠٬٠٠٠ MGF١٨٬٤٨٤٫٨ IRR

مخطط IRR إلى MGF

1 IRR = ٠ MGF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Malagasy Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٠٦٧١٠٫١٠٦٧١
منخفض
٠٫١٠٤٥٦٠٫١٠٢٢٩
المتوسط
٠٫١٠٥٩٨٠٫١٠٥٤٨
التقلب
٠٫٤٥٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

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eur

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