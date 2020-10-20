١ IRR إلى MGA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫١٠٨٨١١٤١ الأرياري المدغشقري

1 MGA = ٩٫١٩٠٢١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الأرياري المدغشقري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الأرياري المدغشقري

irr
IRR
mga
MGA
١ IRR٠٫١٠٨٨١١ MGA
٥ IRR٠٫٥٤٤٠٥٧ MGA
١٠ IRR١٫٠٨٨١١ MGA
٢٥ IRR٢٫٧٢٠٢٩ MGA
٥٠ IRR٥٫٤٤٠٥٧ MGA
١٠٠ IRR١٠٫٨٨١١ MGA
٥٠٠ IRR٥٤٫٤٠٥٧ MGA
١٬٠٠٠ IRR١٠٨٫٨١١ MGA
٥٬٠٠٠ IRR٥٤٤٫٠٥٧ MGA
١٠٬٠٠٠ IRR١٬٠٨٨٫١١ MGA

حوِّل الأرياري المدغشقري إلى الريال الإيراني

mga
MGA
irr
IRR
١ MGA٩٫١٩٠٢١ IRR
٥ MGA٤٥٫٩٥١١ IRR
١٠ MGA٩١٫٩٠٢١ IRR
٢٥ MGA٢٢٩٫٧٥٥ IRR
٥٠ MGA٤٥٩٫٥١١ IRR
١٠٠ MGA٩١٩٫٠٢١ IRR
٥٠٠ MGA٤٬٥٩٥٫١١ IRR
١٬٠٠٠ MGA٩٬١٩٠٫٢١ IRR
٥٬٠٠٠ MGA٤٥٬٩٥١٫١ IRR
١٠٬٠٠٠ MGA٩١٬٩٠٢٫١ IRR

مخطط IRR إلى MGA

1 IRR = ٠ MGA

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الأرياري المدغشقري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٠٦٧١٠٫١٠٦٧١
منخفض
٠٫١٠٤٥٦٠٫١٠٢٢٩
المتوسط
٠٫١٠٥٩٨٠٫١٠٥٤٨
التقلب
٠٫٤٥٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mga

MGA - الأرياري المدغشقري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأرياري المدغشقري هو سعر الصرف للزوج MGA إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Ariary هو MGA. رمز العملة هو Ar.

More الأرياري المدغشقري info

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