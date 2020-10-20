١ IRR إلى LYD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١١٥٠٩٠١٢ الدينار الليبي

1 LYD = ٨٬٦٨٨٫٨٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدينار الليبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدينار الليبي

irr
IRR
lyd
LYD
١ IRR٠٫٠٠٠١١٥٠٩ LYD
٥ IRR٠٫٠٠٠٥٧٥٤٥١ LYD
١٠ IRR٠٫٠٠١١٥٠٩ LYD
٢٥ IRR٠٫٠٠٢٨٧٧٢٥ LYD
٥٠ IRR٠٫٠٠٥٧٥٤٥١ LYD
١٠٠ IRR٠٫٠١١٥٠٩ LYD
٥٠٠ IRR٠٫٠٥٧٥٤٥١ LYD
١٬٠٠٠ IRR٠٫١١٥٠٩ LYD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٥٧٥٤٥١ LYD
١٠٬٠٠٠ IRR١٫١٥٠٩ LYD

حوِّل الدينار الليبي إلى الريال الإيراني

lyd
LYD
irr
IRR
١ LYD٨٬٦٨٨٫٨٤ IRR
٥ LYD٤٣٬٤٤٤٫٢ IRR
١٠ LYD٨٦٬٨٨٨٫٤ IRR
٢٥ LYD٢١٧٬٢٢١ IRR
٥٠ LYD٤٣٤٬٤٤٢ IRR
١٠٠ LYD٨٦٨٬٨٨٤ IRR
٥٠٠ LYD٤٬٣٤٤٬٤٢٠ IRR
١٬٠٠٠ LYD٨٬٦٨٨٬٨٤٠ IRR
٥٬٠٠٠ LYD٤٣٬٤٤٤٬٢٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ LYD٨٦٬٨٨٨٬٤٠٠ IRR

مخطط IRR إلى LYD

1 IRR = ٠ LYD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدينار الليبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١١٦٠٣٠٫٠٠٠١١٧٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠١١٤٠٤٠٫٠٠٠١١٣٩٧
المتوسط
٠٫٠٠٠١١٤٩٩٠٫٠٠٠١١٥٤٥
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
lyd

LYD - الدينار الليبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الليبي هو سعر الصرف للزوج LYD إلى USD. رمز العملة لـ Libyan Dinars هو LYD. رمز العملة هو LD.

More الدينار الليبي info

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