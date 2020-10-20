١ IRR إلى LUNA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

‏٠٫٠٠٠٠٧١٧٣٠٩٦٩٠٦٧ Terra

1 LUNA = ١٣٬٩٤١٫٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال الإيراني إلى Terra التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Terra

irr
IRR
luna
LUNA
١ IRR٠٫٠٠٠٠٧١٧٣١ LUNA
٥ IRR٠٫٠٠٠٣٥٨٦٥٥ LUNA
١٠ IRR٠٫٠٠٠٧١٧٣١ LUNA
٢٥ IRR٠٫٠٠١٧٩٣٢٧ LUNA
٥٠ IRR٠٫٠٠٣٥٨٦٥٥ LUNA
١٠٠ IRR٠٫٠٠٧١٧٣١ LUNA
٥٠٠ IRR٠٫٠٣٥٨٦٥٥ LUNA
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٧١٧٣١ LUNA
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٣٥٨٦٥٥ LUNA
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٧١٧٣١ LUNA

حوِّل Terra إلى الريال الإيراني

luna
LUNA
irr
IRR
١ LUNA١٣٬٩٤١ IRR
٥ LUNA٦٩٬٧٠٤٫٩ IRR
١٠ LUNA١٣٩٬٤١٠ IRR
٢٥ LUNA٣٤٨٬٥٢٤ IRR
٥٠ LUNA٦٩٧٬٠٤٩ IRR
١٠٠ LUNA١٬٣٩٤٬١٠٠ IRR
٥٠٠ LUNA٦٬٩٧٠٬٤٩٠ IRR
١٬٠٠٠ LUNA١٣٬٩٤١٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ LUNA٦٩٬٧٠٤٬٩٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ LUNA١٣٩٬٤١٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى LUNA

1 IRR = ٠ LUNA

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Terra

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٩٠٤٥١٠٫٠٠٠٠٩٠٤٥١
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤٠٨٢٨٠٫٠٠٠٠٤٠٨٢٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٦٦٤٩٢٠٫٠٠٠٠٦٦٠٢٥
التقلب
١٣٫٦٤٪؜١٢٫٩٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
luna

LUNA - Terra

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.

More Terra info

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