١ IRR إلى LUNA

١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠٠٧١٧٣٠٩٦٩٠٦٧ Terra
1 LUNA = ١٣٬٩٤١٫٠ IRR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠٠٧١٧٣٠٩٦٩٠٦٧ Terra
1 LUNA = ١٣٬٩٤١٫٠ IRR
IRR
LUNA
|١ IRR
|٠٫٠٠٠٠٧١٧٣١ LUNA
|٥ IRR
|٠٫٠٠٠٣٥٨٦٥٥ LUNA
|١٠ IRR
|٠٫٠٠٠٧١٧٣١ LUNA
|٢٥ IRR
|٠٫٠٠١٧٩٣٢٧ LUNA
|٥٠ IRR
|٠٫٠٠٣٥٨٦٥٥ LUNA
|١٠٠ IRR
|٠٫٠٠٧١٧٣١ LUNA
|٥٠٠ IRR
|٠٫٠٣٥٨٦٥٥ LUNA
|١٬٠٠٠ IRR
|٠٫٠٧١٧٣١ LUNA
|٥٬٠٠٠ IRR
|٠٫٣٥٨٦٥٥ LUNA
|١٠٬٠٠٠ IRR
|٠٫٧١٧٣١ LUNA
LUNA
IRR
|١ LUNA
|١٣٬٩٤١ IRR
|٥ LUNA
|٦٩٬٧٠٤٫٩ IRR
|١٠ LUNA
|١٣٩٬٤١٠ IRR
|٢٥ LUNA
|٣٤٨٬٥٢٤ IRR
|٥٠ LUNA
|٦٩٧٬٠٤٩ IRR
|١٠٠ LUNA
|١٬٣٩٤٬١٠٠ IRR
|٥٠٠ LUNA
|٦٬٩٧٠٬٤٩٠ IRR
|١٬٠٠٠ LUNA
|١٣٬٩٤١٬٠٠٠ IRR
|٥٬٠٠٠ LUNA
|٦٩٬٧٠٤٬٩٠٠ IRR
|١٠٬٠٠٠ LUNA
|١٣٩٬٤١٠٬٠٠٠ IRR
1 IRR = ٠ LUNA
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٩٠٤٥١
|٠٫٠٠٠٠٩٠٤٥١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٤٠٨٢٨
|٠٫٠٠٠٠٤٠٨٢٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٦٦٤٩٢
|٠٫٠٠٠٠٦٦٠٢٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٣٫٦٤٪
|١٢٫٩٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.More Terra info
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