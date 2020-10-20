١ IRR إلى LSL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٤٣٥٩٧٥٢٦ اللوتي الباسوتو

1 LSL = ٢٬٢٩٣٫٧١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى اللوتي الباسوتو التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى اللوتي الباسوتو

irr
IRR
lsl
LSL
١ IRR٠٫٠٠٠٤٣٥٩٧٥ LSL
٥ IRR٠٫٠٠٢١٧٩٨٨ LSL
١٠ IRR٠٫٠٠٤٣٥٩٧٥ LSL
٢٥ IRR٠٫٠١٠٨٩٩٤ LSL
٥٠ IRR٠٫٠٢١٧٩٨٨ LSL
١٠٠ IRR٠٫٠٤٣٥٩٧٥ LSL
٥٠٠ IRR٠٫٢١٧٩٨٨ LSL
١٬٠٠٠ IRR٠٫٤٣٥٩٧٥ LSL
٥٬٠٠٠ IRR٢٫١٧٩٨٨ LSL
١٠٬٠٠٠ IRR٤٫٣٥٩٧٥ LSL

حوِّل اللوتي الباسوتو إلى الريال الإيراني

lsl
LSL
irr
IRR
١ LSL٢٬٢٩٣٫٧١ IRR
٥ LSL١١٬٤٦٨٫٥ IRR
١٠ LSL٢٢٬٩٣٧٫١ IRR
٢٥ LSL٥٧٬٣٤٢٫٧ IRR
٥٠ LSL١١٤٬٦٨٥ IRR
١٠٠ LSL٢٢٩٬٣٧١ IRR
٥٠٠ LSL١٬١٤٦٬٨٥٠ IRR
١٬٠٠٠ LSL٢٬٢٩٣٬٧١٠ IRR
٥٬٠٠٠ LSL١١٬٤٦٨٬٥٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ LSL٢٢٬٩٣٧٬١٠٠ IRR

مخطط IRR إلى LSL

1 IRR = ٠ LSL

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل اللوتي الباسوتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٤٩٧٥٠٫٠٠٠٤٥٩٥٤
منخفض
٠٫٠٠٠٤٢٥٦٣٠٫٠٠٠٤٢٥٦٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٣٥٨٨٠٫٠٠٠٤٤١٢٧
التقلب
٠٫٩٢٪؜٠٫٨٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
lsl

LSL - اللوتي الباسوتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللوتي الباسوتو هو سعر الصرف للزوج LSL إلى USD. رمز العملة لـ Basotho Maloti هو LSL. رمز العملة هو M.

More اللوتي الباسوتو info

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IRR إلى USD

eur

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