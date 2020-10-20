١ IRR إلى LRD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٤٦١٢٣١٥٣ الدولار الليبيري

1 LRD = ٢١٦٫٨١١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار الليبيري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار الليبيري

irr
IRR
lrd
LRD
١ IRR٠٫٠٠٤٦١٢٣٢ LRD
٥ IRR٠٫٠٢٣٠٦١٦ LRD
١٠ IRR٠٫٠٤٦١٢٣٢ LRD
٢٥ IRR٠٫١١٥٣٠٨ LRD
٥٠ IRR٠٫٢٣٠٦١٦ LRD
١٠٠ IRR٠٫٤٦١٢٣٢ LRD
٥٠٠ IRR٢٫٣٠٦١٦ LRD
١٬٠٠٠ IRR٤٫٦١٢٣٢ LRD
٥٬٠٠٠ IRR٢٣٫٠٦١٦ LRD
١٠٬٠٠٠ IRR٤٦٫١٢٣٢ LRD

حوِّل الدولار الليبيري إلى الريال الإيراني

lrd
LRD
irr
IRR
١ LRD٢١٦٫٨١١ IRR
٥ LRD١٬٠٨٤٫٠٥ IRR
١٠ LRD٢٬١٦٨٫١١ IRR
٢٥ LRD٥٬٤٢٠٫٢٧ IRR
٥٠ LRD١٠٬٨٤٠٫٥ IRR
١٠٠ LRD٢١٬٦٨١٫١ IRR
٥٠٠ LRD١٠٨٬٤٠٥ IRR
١٬٠٠٠ LRD٢١٦٬٨١١ IRR
٥٬٠٠٠ LRD١٬٠٨٤٬٠٥٠ IRR
١٠٬٠٠٠ LRD٢٬١٦٨٬١١٠ IRR

مخطط IRR إلى LRD

1 IRR = ٠ LRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار الليبيري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٦٣٢٠٠٫٠٠٤٦٣٩٠
منخفض
٠٫٠٠٤٥٥٨٤٠٫٠٠٤٥٥١٧
المتوسط
٠٫٠٠٤٦٠١٢٠٫٠٠٤٦٠٤٨
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
lrd

LRD - الدولار الليبيري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الليبيري هو سعر الصرف للزوج LRD إلى USD. رمز العملة لـ Liberian Dollars هو LRD. رمز العملة هو $.

More الدولار الليبيري info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings