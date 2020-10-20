١ IRR إلى LKR

١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٧١٩٠٩٣١٨ الروبية السريلانكية
1 LKR = ١٣٩٫٠٦٤ IRR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٧١٩٠٩٣١٨ الروبية السريلانكية
1 LKR = ١٣٩٫٠٦٤ IRR
IRR
LKR
|١ IRR
|٠٫٠٠٧١٩٠٩٣ LKR
|٥ IRR
|٠٫٠٣٥٩٥٤٧ LKR
|١٠ IRR
|٠٫٠٧١٩٠٩٣ LKR
|٢٥ IRR
|٠٫١٧٩٧٧٣ LKR
|٥٠ IRR
|٠٫٣٥٩٥٤٧ LKR
|١٠٠ IRR
|٠٫٧١٩٠٩٣ LKR
|٥٠٠ IRR
|٣٫٥٩٥٤٧ LKR
|١٬٠٠٠ IRR
|٧٫١٩٠٩٣ LKR
|٥٬٠٠٠ IRR
|٣٥٫٩٥٤٧ LKR
|١٠٬٠٠٠ IRR
|٧١٫٩٠٩٣ LKR
1 IRR = ٠ LKR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٧٢٨٥٧
|٠٫٠٠٧٢٨٥٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٧٠٧٣٩
|٠٫٠٠٧٠٣٣٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٧٢٠٧٠
|٠٫٠٠٧١٥٧٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٨٪
|٠٫٥٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السريلانكية هو سعر الصرف للزوج LKR إلى USD. رمز العملة لـ Sri Lankan Rupees هو LKR. رمز العملة هو ₨.More الروبية السريلانكية info
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