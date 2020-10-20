١ IRR إلى LKR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٧١٩٠٩٣١٨ الروبية السريلانكية

1 LKR = ١٣٩٫٠٦٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الروبية السريلانكية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الروبية السريلانكية

irr
IRR
lkr
LKR
١ IRR٠٫٠٠٧١٩٠٩٣ LKR
٥ IRR٠٫٠٣٥٩٥٤٧ LKR
١٠ IRR٠٫٠٧١٩٠٩٣ LKR
٢٥ IRR٠٫١٧٩٧٧٣ LKR
٥٠ IRR٠٫٣٥٩٥٤٧ LKR
١٠٠ IRR٠٫٧١٩٠٩٣ LKR
٥٠٠ IRR٣٫٥٩٥٤٧ LKR
١٬٠٠٠ IRR٧٫١٩٠٩٣ LKR
٥٬٠٠٠ IRR٣٥٫٩٥٤٧ LKR
١٠٬٠٠٠ IRR٧١٫٩٠٩٣ LKR

حوِّل الروبية السريلانكية إلى الريال الإيراني

lkr
LKR
irr
IRR
١ LKR١٣٩٫٠٦٤ IRR
٥ LKR٦٩٥٫٣٢ IRR
١٠ LKR١٬٣٩٠٫٦٤ IRR
٢٥ LKR٣٬٤٧٦٫٦ IRR
٥٠ LKR٦٬٩٥٣٫٢ IRR
١٠٠ LKR١٣٬٩٠٦٫٤ IRR
٥٠٠ LKR٦٩٬٥٣٢ IRR
١٬٠٠٠ LKR١٣٩٬٠٦٤ IRR
٥٬٠٠٠ LKR٦٩٥٬٣٢٠ IRR
١٠٬٠٠٠ LKR١٬٣٩٠٬٦٤٠ IRR

مخطط IRR إلى LKR

1 IRR = ٠ LKR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الروبية السريلانكية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٢٨٥٧٠٫٠٠٧٢٨٥٧
منخفض
٠٫٠٠٧٠٧٣٩٠٫٠٠٧٠٣٣٣
المتوسط
٠٫٠٠٧٢٠٧٠٠٫٠٠٧١٥٧٤
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
lkr

LKR - الروبية السريلانكية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السريلانكية هو سعر الصرف للزوج LKR إلى USD. رمز العملة لـ Sri Lankan Rupees هو LKR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية السريلانكية info

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