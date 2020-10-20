١ IRR إلى LBP

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال الإيراني =

٢٫١٥٦٣٣٧٤ الجنيه اللبناني

1 LBP = ٠٫٤٦٣٧٤٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الجنيه اللبناني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الجنيه اللبناني

irr
IRR
lbp
LBP
١ IRR٢٫١٥٦٣٤ LBP
٥ IRR١٠٫٧٨١٧ LBP
١٠ IRR٢١٫٥٦٣٤ LBP
٢٥ IRR٥٣٫٩٠٨٤ LBP
٥٠ IRR١٠٧٫٨١٧ LBP
١٠٠ IRR٢١٥٫٦٣٤ LBP
٥٠٠ IRR١٬٠٧٨٫١٧ LBP
١٬٠٠٠ IRR٢٬١٥٦٫٣٤ LBP
٥٬٠٠٠ IRR١٠٬٧٨١٫٧ LBP
١٠٬٠٠٠ IRR٢١٬٥٦٣٫٤ LBP

حوِّل الجنيه اللبناني إلى الريال الإيراني

lbp
LBP
irr
IRR
١ LBP٠٫٤٦٣٧٤٩ IRR
٥ LBP٢٫٣١٨٧٥ IRR
١٠ LBP٤٫٦٣٧٤٩ IRR
٢٥ LBP١١٫٥٩٣٧ IRR
٥٠ LBP٢٣٫١٨٧٥ IRR
١٠٠ LBP٤٦٫٣٧٤٩ IRR
٥٠٠ LBP٢٣١٫٨٧٥ IRR
١٬٠٠٠ LBP٤٦٣٫٧٤٩ IRR
٥٬٠٠٠ LBP٢٬٣١٨٫٧٥ IRR
١٠٬٠٠٠ LBP٤٬٦٣٧٫٤٩ IRR

مخطط IRR إلى LBP

1 IRR = ٠ LBP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الجنيه اللبناني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫١٧٥١٢٫٢٠٤٤
منخفض
٢٫١٢٦٦٢٫١٢٦٦
المتوسط
٢٫١٥١١٢٫١٦١٣
التقلب
٠٫٨٢٪؜١٫١٥٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
lbp

LBP - الجنيه اللبناني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.

More الجنيه اللبناني info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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