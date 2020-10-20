١ IRR إلى LAK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٥٢٥٠٩٩٩٧ الكيب اللاوسي

1 LAK = ١٫٩٠٤٤٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكيب اللاوسي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكيب اللاوسي

irr
IRR
lak
LAK
١ IRR٠٫٥٢٥١ LAK
٥ IRR٢٫٦٢٥٥ LAK
١٠ IRR٥٫٢٥١ LAK
٢٥ IRR١٣٫١٢٧٥ LAK
٥٠ IRR٢٦٫٢٥٥ LAK
١٠٠ IRR٥٢٫٥١ LAK
٥٠٠ IRR٢٦٢٫٥٥ LAK
١٬٠٠٠ IRR٥٢٥٫١ LAK
٥٬٠٠٠ IRR٢٬٦٢٥٫٥ LAK
١٠٬٠٠٠ IRR٥٬٢٥١ LAK

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الريال الإيراني

lak
LAK
irr
IRR
١ LAK١٫٩٠٤٤ IRR
٥ LAK٩٫٥٢٢ IRR
١٠ LAK١٩٫٠٤٤ IRR
٢٥ LAK٤٧٫٦١ IRR
٥٠ LAK٩٥٫٢٢ IRR
١٠٠ LAK١٩٠٫٤٤ IRR
٥٠٠ LAK٩٥٢٫٢ IRR
١٬٠٠٠ LAK١٬٩٠٤٫٤ IRR
٥٬٠٠٠ LAK٩٬٥٢٢ IRR
١٠٬٠٠٠ LAK١٩٬٠٤٤ IRR

مخطط IRR إلى LAK

1 IRR = ٠ LAK

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكيب اللاوسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٢٧٢٩٠٫٥٢٧٢٩
منخفض
٠٫٥٠٣١٧٠٫٤٩٨٧٣
المتوسط
٠٫٥١٦٦٨٠٫٥١١٣٧
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info

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