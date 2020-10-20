١ IRR إلى KZT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠١١٢٢٥٠٢٣ التنج الكازاخستاني

1 KZT = ٨٩٫٠٨٦٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى التنج الكازاخستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى التنج الكازاخستاني

irr
IRR
kzt
KZT
١ IRR٠٫٠١١٢٢٥ KZT
٥ IRR٠٫٠٥٦١٢٥١ KZT
١٠ IRR٠٫١١٢٢٥ KZT
٢٥ IRR٠٫٢٨٠٦٢٦ KZT
٥٠ IRR٠٫٥٦١٢٥١ KZT
١٠٠ IRR١٫١٢٢٥ KZT
٥٠٠ IRR٥٫٦١٢٥١ KZT
١٬٠٠٠ IRR١١٫٢٢٥ KZT
٥٬٠٠٠ IRR٥٦٫١٢٥١ KZT
١٠٬٠٠٠ IRR١١٢٫٢٥ KZT

حوِّل التنج الكازاخستاني إلى الريال الإيراني

kzt
KZT
irr
IRR
١ KZT٨٩٫٠٨٦٧ IRR
٥ KZT٤٤٥٫٤٣٣ IRR
١٠ KZT٨٩٠٫٨٦٧ IRR
٢٥ KZT٢٬٢٢٧٫١٧ IRR
٥٠ KZT٤٬٤٥٤٫٣٣ IRR
١٠٠ KZT٨٬٩٠٨٫٦٧ IRR
٥٠٠ KZT٤٤٬٥٤٣٫٣ IRR
١٬٠٠٠ KZT٨٩٬٠٨٦٫٧ IRR
٥٬٠٠٠ KZT٤٤٥٬٤٣٣ IRR
١٠٬٠٠٠ KZT٨٩٠٬٨٦٧ IRR

مخطط IRR إلى KZT

1 IRR = ٠ KZT

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل التنج الكازاخستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١١٢٦٩٠٫٠١١٢٦٩
منخفض
٠٫٠١٠٥١٨٠٫٠١٠٤٣٢
المتوسط
٠٫٠١٠٨٥٨٠٫٠١٠٦٧٧
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
kzt

KZT - التنج الكازاخستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التنج الكازاخستاني هو سعر الصرف للزوج KZT إلى USD. رمز العملة لـ Kazakhstani Tenge هو KZT. رمز العملة هو ₸.

More التنج الكازاخستاني info

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