١ IRR إلى KWD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٠٧٢٥٢٧٨٣٨ الدينار الكويتي

1 KWD = ١٣٧٬٨٧٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدينار الكويتي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدينار الكويتي

irr
IRR
kwd
KWD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٧٢٥٢٧٨ KWD
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٣٦٢٦٣٩ KWD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٧٢٥٢٧٨ KWD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠١٨١٣٢ KWD
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٣٦٢٦٣٩ KWD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٧٢٥٢٧٨ KWD
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٣٦٢٦٣٩ KWD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٧٢٥٢٧٨ KWD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٣٦٢٦٣٩ KWD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٧٢٥٢٧٨ KWD

حوِّل الدينار الكويتي إلى الريال الإيراني

kwd
KWD
irr
IRR
١ KWD١٣٧٬٨٧٨ IRR
٥ KWD٦٨٩٬٣٩٠ IRR
١٠ KWD١٬٣٧٨٬٧٨٠ IRR
٢٥ KWD٣٬٤٤٦٬٩٥٠ IRR
٥٠ KWD٦٬٨٩٣٬٩٠٠ IRR
١٠٠ KWD١٣٬٧٨٧٬٨٠٠ IRR
٥٠٠ KWD٦٨٬٩٣٩٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ KWD١٣٧٬٨٧٨٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ KWD٦٨٩٬٣٩٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ KWD١٬٣٧٨٬٧٨٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى KWD

1 IRR = ٠ KWD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدينار الكويتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٧٣٢٥٨٠٫٠٠٠٠٠٧٣٧٥١
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٧٢١١٧٠٫٠٠٠٠٠٧٢١١٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٧٢٦٧٧٠٫٠٠٠٠٠٧٣٠٩٤
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
kwd

KWD - الدينار الكويتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الكويتي هو سعر الصرف للزوج KWD إلى USD. رمز العملة لـ Kuwaiti Dinars هو KWD. رمز العملة هو KD.

More الدينار الكويتي info

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IRR إلى USD

eur

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