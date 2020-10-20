١ IRR إلى KPW

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٢١٣١٠٧٦١ الون الكوري الشمالي

1 KPW = ٤٦٫٩٢٤٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الون الكوري الشمالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الون الكوري الشمالي

irr
IRR
kpw
KPW
١ IRR٠٫٠٢١٣١٠٨ KPW
٥ IRR٠٫١٠٦٥٥٤ KPW
١٠ IRR٠٫٢١٣١٠٨ KPW
٢٥ IRR٠٫٥٣٢٧٦٩ KPW
٥٠ IRR١٫٠٦٥٥٤ KPW
١٠٠ IRR٢٫١٣١٠٨ KPW
٥٠٠ IRR١٠٫٦٥٥٤ KPW
١٬٠٠٠ IRR٢١٫٣١٠٨ KPW
٥٬٠٠٠ IRR١٠٦٫٥٥٤ KPW
١٠٬٠٠٠ IRR٢١٣٫١٠٨ KPW

حوِّل الون الكوري الشمالي إلى الريال الإيراني

kpw
KPW
irr
IRR
١ KPW٤٦٫٩٢٤٦ IRR
٥ KPW٢٣٤٫٦٢٣ IRR
١٠ KPW٤٦٩٫٢٤٦ IRR
٢٥ KPW١٬١٧٣٫١٢ IRR
٥٠ KPW٢٬٣٤٦٫٢٣ IRR
١٠٠ KPW٤٬٦٩٢٫٤٦ IRR
٥٠٠ KPW٢٣٬٤٦٢٫٣ IRR
١٬٠٠٠ KPW٤٦٬٩٢٤٫٦ IRR
٥٬٠٠٠ KPW٢٣٤٬٦٢٣ IRR
١٠٬٠٠٠ KPW٤٦٩٬٢٤٦ IRR

مخطط IRR إلى KPW

1 IRR = ٠ KPW

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الون الكوري الشمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢١٤٢٧٠٫٠٢١٥٦٧
منخفض
٠٫٠٢١١٦٩٠٫٠٢١١٦٩
المتوسط
٠٫٠٢١٣٢٥٠٫٠٢١٤٠٥
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
kpw

KPW - الون الكوري الشمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الشمالي هو سعر الصرف للزوج KPW إلى USD. رمز العملة لـ North Korean Won هو KPW. رمز العملة هو ₩.

More الون الكوري الشمالي info

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