١ IRR إلى KMF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠١٠٧٩٧٥٥٩ الفرنك القمري

1 KMF = ٩٢٫٦١٣٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الفرنك القمري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الفرنك القمري

irr
IRR
kmf
KMF
١ IRR٠٫٠١٠٧٩٧٦ KMF
٥ IRR٠٫٠٥٣٩٨٧٨ KMF
١٠ IRR٠٫١٠٧٩٧٦ KMF
٢٥ IRR٠٫٢٦٩٩٣٩ KMF
٥٠ IRR٠٫٥٣٩٨٧٨ KMF
١٠٠ IRR١٫٠٧٩٧٦ KMF
٥٠٠ IRR٥٫٣٩٨٧٨ KMF
١٬٠٠٠ IRR١٠٫٧٩٧٦ KMF
٥٬٠٠٠ IRR٥٣٫٩٨٧٨ KMF
١٠٬٠٠٠ IRR١٠٧٫٩٧٦ KMF

حوِّل الفرنك القمري إلى الريال الإيراني

kmf
KMF
irr
IRR
١ KMF٩٢٫٦١٣٥ IRR
٥ KMF٤٦٣٫٠٦٨ IRR
١٠ KMF٩٢٦٫١٣٥ IRR
٢٥ KMF٢٬٣١٥٫٣٤ IRR
٥٠ KMF٤٬٦٣٠٫٦٨ IRR
١٠٠ KMF٩٬٢٦١٫٣٥ IRR
٥٠٠ KMF٤٦٬٣٠٦٫٨ IRR
١٬٠٠٠ KMF٩٢٬٦١٣٫٥ IRR
٥٬٠٠٠ KMF٤٦٣٬٠٦٨ IRR
١٠٬٠٠٠ KMF٩٢٦٬١٣٥ IRR

مخطط IRR إلى KMF

1 IRR = ٠ KMF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الفرنك القمري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٠٩٥١٠٫٠١١٠٦٦
منخفض
٠٫٠١٠٦٤٦٠٫٠١٠٦٤٦
المتوسط
٠٫٠١٠٨٣٦٠٫٠١٠٨٦٩
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
kmf

KMF - الفرنك القمري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك القمري هو سعر الصرف للزوج KMF إلى USD. رمز العملة لـ Comorian Francs هو KMF. رمز العملة هو CF.

More الفرنك القمري info

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