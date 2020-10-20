١ IRR إلى KHR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٩٧٤٥٣٨٣٣ الريال الكمبودي

1 KHR = ١٠٫٢٦١٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الريال الكمبودي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الريال الكمبودي

irr
IRR
khr
KHR
١ IRR٠٫٠٩٧٤٥٣٨ KHR
٥ IRR٠٫٤٨٧٢٦٩ KHR
١٠ IRR٠٫٩٧٤٥٣٨ KHR
٢٥ IRR٢٫٤٣٦٣٥ KHR
٥٠ IRR٤٫٨٧٢٦٩ KHR
١٠٠ IRR٩٫٧٤٥٣٨ KHR
٥٠٠ IRR٤٨٫٧٢٦٩ KHR
١٬٠٠٠ IRR٩٧٫٤٥٣٨ KHR
٥٬٠٠٠ IRR٤٨٧٫٢٦٩ KHR
١٠٬٠٠٠ IRR٩٧٤٫٥٣٨ KHR

حوِّل الريال الكمبودي إلى الريال الإيراني

khr
KHR
irr
IRR
١ KHR١٠٫٢٦١٣ IRR
٥ KHR٥١٫٣٠٦٣ IRR
١٠ KHR١٠٢٫٦١٣ IRR
٢٥ KHR٢٥٦٫٥٣٢ IRR
٥٠ KHR٥١٣٫٠٦٣ IRR
١٠٠ KHR١٬٠٢٦٫١٣ IRR
٥٠٠ KHR٥٬١٣٠٫٦٣ IRR
١٬٠٠٠ KHR١٠٬٢٦١٫٣ IRR
٥٬٠٠٠ KHR٥١٬٣٠٦٫٣ IRR
١٠٬٠٠٠ KHR١٠٢٬٦١٣ IRR

مخطط IRR إلى KHR

1 IRR = ٠ KHR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الريال الكمبودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٨١٦٣٠٫٠٩٨١٦٣
منخفض
٠٫٠٩٦١٣٧٠٫٠٩٥١٢٨
المتوسط
٠٫٠٩٧٥٣٥٠٫٠٩٧٠٧٨
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
khr

KHR - الريال الكمبودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الكمبودي هو سعر الصرف للزوج KHR إلى USD. رمز العملة لـ Cambodian Riels هو KHR. رمز العملة هو ៛.

More الريال الكمبودي info

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