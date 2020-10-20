١ IRR إلى KGS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٢٠٣٦٠٣٣٠ السوم القيرغيزستاني

1 KGS = ٤٩١٫١٥١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى السوم القيرغيزستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى السوم القيرغيزستاني

irr
IRR
kgs
KGS
١ IRR٠٫٠٠٢٠٣٦٠٣ KGS
٥ IRR٠٫٠١٠١٨٠٢ KGS
١٠ IRR٠٫٠٢٠٣٦٠٣ KGS
٢٥ IRR٠٫٠٥٠٩٠٠٨ KGS
٥٠ IRR٠٫١٠١٨٠٢ KGS
١٠٠ IRR٠٫٢٠٣٦٠٣ KGS
٥٠٠ IRR١٫٠١٨٠٢ KGS
١٬٠٠٠ IRR٢٫٠٣٦٠٣ KGS
٥٬٠٠٠ IRR١٠٫١٨٠٢ KGS
١٠٬٠٠٠ IRR٢٠٫٣٦٠٣ KGS

حوِّل السوم القيرغيزستاني إلى الريال الإيراني

kgs
KGS
irr
IRR
١ KGS٤٩١٫١٥١ IRR
٥ KGS٢٬٤٥٥٫٧٦ IRR
١٠ KGS٤٬٩١١٫٥١ IRR
٢٥ KGS١٢٬٢٧٨٫٨ IRR
٥٠ KGS٢٤٬٥٥٧٫٦ IRR
١٠٠ KGS٤٩٬١١٥٫١ IRR
٥٠٠ KGS٢٤٥٬٥٧٦ IRR
١٬٠٠٠ KGS٤٩١٬١٥١ IRR
٥٬٠٠٠ KGS٢٬٤٥٥٬٧٦٠ IRR
١٠٬٠٠٠ KGS٤٬٩١١٬٥١٠ IRR

مخطط IRR إلى KGS

1 IRR = ٠ KGS

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل السوم القيرغيزستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٠٩١٨٠٫٠٠٢١٣٣٨
منخفض
٠٫٠٠٢٠٣٨٩٠٫٠٠٢٠٣٨٩
المتوسط
٠٫٠٠٢٠٦٣٠٠٫٠٠٢٠٩٤٩
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
kgs

KGS - السوم القيرغيزستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم القيرغيزستاني هو سعر الصرف للزوج KGS إلى USD. رمز العملة لـ Kyrgyzstani Soms هو KGS. رمز العملة هو лв.

More السوم القيرغيزستاني info

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