١ IRR إلى KES

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٣٠٣٩٦٤٧٤ الشلن الكيني

1 KES = ٣٢٨٫٩٨٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الشلن الكيني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الشلن الكيني

irr
IRR
kes
KES
١ IRR٠٫٠٠٣٠٣٩٦٥ KES
٥ IRR٠٫٠١٥١٩٨٢ KES
١٠ IRR٠٫٠٣٠٣٩٦٥ KES
٢٥ IRR٠٫٠٧٥٩٩١٢ KES
٥٠ IRR٠٫١٥١٩٨٢ KES
١٠٠ IRR٠٫٣٠٣٩٦٥ KES
٥٠٠ IRR١٫٥١٩٨٢ KES
١٬٠٠٠ IRR٣٫٠٣٩٦٥ KES
٥٬٠٠٠ IRR١٥٫١٩٨٢ KES
١٠٬٠٠٠ IRR٣٠٫٣٩٦٥ KES

حوِّل الشلن الكيني إلى الريال الإيراني

kes
KES
irr
IRR
١ KES٣٢٨٫٩٨٦ IRR
٥ KES١٬٦٤٤٫٩٣ IRR
١٠ KES٣٬٢٨٩٫٨٦ IRR
٢٥ KES٨٬٢٢٤٫٦٤ IRR
٥٠ KES١٦٬٤٤٩٫٣ IRR
١٠٠ KES٣٢٬٨٩٨٫٦ IRR
٥٠٠ KES١٦٤٬٤٩٣ IRR
١٬٠٠٠ KES٣٢٨٬٩٨٦ IRR
٥٬٠٠٠ KES١٬٦٤٤٬٩٣٠ IRR
١٠٬٠٠٠ KES٣٬٢٨٩٬٨٦٠ IRR

مخطط IRR إلى KES

1 IRR = ٠ KES

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الشلن الكيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٠٩٨٣٠٫٠٠٣٢٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٣٠٣٣٨٠٫٠٠٣٠٣٣٨
المتوسط
٠٫٠٠٣٠٦١٧٠٫٠٠٣١١٦٥
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
kes

KES - الشلن الكيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الكيني هو سعر الصرف للزوج KES إلى USD. رمز العملة لـ Kenyan Shillings هو KES. رمز العملة هو KSh.

More الشلن الكيني info

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