١ IRR إلى JOD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠١٦٧٨٠٢٦٦ الدينار الأردني

1 JOD = ٥٩٬٥٩٣٫٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدينار الأردني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدينار الأردني

irr
IRR
jod
JOD
١ IRR٠٫٠٠٠٠١٦٧٨٠٣ JOD
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٨٣٩٠١٣ JOD
١٠ IRR٠٫٠٠٠١٦٧٨٠٣ JOD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٤١٩٥٠٧ JOD
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٨٣٩٠١٣ JOD
١٠٠ IRR٠٫٠٠١٦٧٨٠٣ JOD
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٨٣٩٠١٣ JOD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٦٧٨٠٣ JOD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٨٣٩٠١٣ JOD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫١٦٧٨٠٣ JOD

حوِّل الدينار الأردني إلى الريال الإيراني

jod
JOD
irr
IRR
١ JOD٥٩٬٥٩٣٫٨ IRR
٥ JOD٢٩٧٬٩٦٩ IRR
١٠ JOD٥٩٥٬٩٣٨ IRR
٢٥ JOD١٬٤٨٩٬٨٥٠ IRR
٥٠ JOD٢٬٩٧٩٬٦٩٠ IRR
١٠٠ JOD٥٬٩٥٩٬٣٨٠ IRR
٥٠٠ JOD٢٩٬٧٩٦٬٩٠٠ IRR
١٬٠٠٠ JOD٥٩٬٥٩٣٬٨٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ JOD٢٩٧٬٩٦٩٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ JOD٥٩٥٬٩٣٨٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى JOD

1 IRR = ٠ JOD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدينار الأردني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٦٨٨٠٠٫٠٠٠٠١٦٩٩٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٦٦٧٧٠٫٠٠٠٠١٦٦٧٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٦٨٠٠٠٫٠٠٠٠١٦٨٦٢
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
jod

JOD - الدينار الأردني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الأردني هو سعر الصرف للزوج JOD إلى USD. رمز العملة لـ Jordanian Dinars هو JOD. رمز العملة هو JD.

More الدينار الأردني info

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usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

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jpy

IRR إلى JPY

cad

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