١ IRR إلى JMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٣٦٩٥٥٧٦٤ الدولار الجاميكي

1 JMD = ٢٧٠٫٥٩٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار الجاميكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار الجاميكي

irr
IRR
jmd
JMD
١ IRR٠٫٠٠٣٦٩٥٥٨ JMD
٥ IRR٠٫٠١٨٤٧٧٩ JMD
١٠ IRR٠٫٠٣٦٩٥٥٨ JMD
٢٥ IRR٠٫٠٩٢٣٨٩٤ JMD
٥٠ IRR٠٫١٨٤٧٧٩ JMD
١٠٠ IRR٠٫٣٦٩٥٥٨ JMD
٥٠٠ IRR١٫٨٤٧٧٩ JMD
١٬٠٠٠ IRR٣٫٦٩٥٥٨ JMD
٥٬٠٠٠ IRR١٨٫٤٧٧٩ JMD
١٠٬٠٠٠ IRR٣٦٫٩٥٥٨ JMD

حوِّل الدولار الجاميكي إلى الريال الإيراني

jmd
JMD
irr
IRR
١ JMD٢٧٠٫٥٩٤ IRR
٥ JMD١٬٣٥٢٫٩٧ IRR
١٠ JMD٢٬٧٠٥٫٩٤ IRR
٢٥ JMD٦٬٧٦٤٫٨٤ IRR
٥٠ JMD١٣٬٥٢٩٫٧ IRR
١٠٠ JMD٢٧٬٠٥٩٫٤ IRR
٥٠٠ JMD١٣٥٬٢٩٧ IRR
١٬٠٠٠ JMD٢٧٠٬٥٩٤ IRR
٥٬٠٠٠ JMD١٬٣٥٢٬٩٧٠ IRR
١٠٬٠٠٠ JMD٢٬٧٠٥٬٩٤٠ IRR

مخطط IRR إلى JMD

1 IRR = ٠ JMD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار الجاميكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٠٦٤٠٫٠٠٣٧٥٦٤
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٢٠٫٠٠٣٦٣٥٥
المتوسط
٠٫٠٠٣٦٨٨٤٠٫٠٠٣٧٠١٤
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
jmd

JMD - الدولار الجاميكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجاميكي هو سعر الصرف للزوج JMD إلى USD. رمز العملة لـ Jamaican Dollars هو JMD. رمز العملة هو J$.

More الدولار الجاميكي info

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eur

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