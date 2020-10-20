١ IRR إلى JEP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠١٨٥٦٥٤٣٥ الجنيه الجيرزي

1 JEP = ٥٣٬٨٦٣٫٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الجنيه الجيرزي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الجنيه الجيرزي

irr
IRR
jep
JEP
١ IRR٠٫٠٠٠٠١٨٥٦٥٤ JEP
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٩٢٨٢٧٢ JEP
١٠ IRR٠٫٠٠٠١٨٥٦٥٤ JEP
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٤٦٤١٣٦ JEP
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٩٢٨٢٧٢ JEP
١٠٠ IRR٠٫٠٠١٨٥٦٥٤ JEP
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٩٢٨٢٧٢ JEP
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٨٥٦٥٤ JEP
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٩٢٨٢٧٢ JEP
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫١٨٥٦٥٤ JEP

حوِّل الجنيه الجيرزي إلى الريال الإيراني

jep
JEP
irr
IRR
١ JEP٥٣٬٨٦٣٫٥ IRR
٥ JEP٢٦٩٬٣١٨ IRR
١٠ JEP٥٣٨٬٦٣٥ IRR
٢٥ JEP١٬٣٤٦٬٥٩٠ IRR
٥٠ JEP٢٬٦٩٣٬١٨٠ IRR
١٠٠ JEP٥٬٣٨٦٬٣٥٠ IRR
٥٠٠ JEP٢٦٬٩٣١٬٨٠٠ IRR
١٬٠٠٠ JEP٥٣٬٨٦٣٬٥٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ JEP٢٦٩٬٣١٨٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ JEP٥٣٨٬٦٣٥٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى JEP

1 IRR = ٠ JEP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الجنيه الجيرزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٨٨٢٦٠٫٠٠٠٠١٩٣٧٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٨٤٢٤٠٫٠٠٠٠١٨٤٢٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٨٦٥٣٠٫٠٠٠٠١٨٨٤٧
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
jep

JEP - الجنيه الجيرزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرزي هو سعر الصرف للزوج JEP إلى USD. رمز العملة لـ Jersey Pounds هو JEP. رمز العملة هو £.

More الجنيه الجيرزي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

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IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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