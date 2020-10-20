١ IRR إلى IMP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠١٨٥٦٥٤٣٥ جنيه جزيرة مان

1 IMP = ٥٣٬٨٦٣٫٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى جنيه جزيرة مان التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى جنيه جزيرة مان

irr
IRR
imp
IMP
١ IRR٠٫٠٠٠٠١٨٥٦٥٤ IMP
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٩٢٨٢٧٢ IMP
١٠ IRR٠٫٠٠٠١٨٥٦٥٤ IMP
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٤٦٤١٣٦ IMP
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٩٢٨٢٧٢ IMP
١٠٠ IRR٠٫٠٠١٨٥٦٥٤ IMP
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٩٢٨٢٧٢ IMP
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٨٥٦٥٤ IMP
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٩٢٨٢٧٢ IMP
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫١٨٥٦٥٤ IMP

حوِّل جنيه جزيرة مان إلى الريال الإيراني

imp
IMP
irr
IRR
١ IMP٥٣٬٨٦٣٫٥ IRR
٥ IMP٢٦٩٬٣١٨ IRR
١٠ IMP٥٣٨٬٦٣٥ IRR
٢٥ IMP١٬٣٤٦٬٥٩٠ IRR
٥٠ IMP٢٬٦٩٣٬١٨٠ IRR
١٠٠ IMP٥٬٣٨٦٬٣٥٠ IRR
٥٠٠ IMP٢٦٬٩٣١٬٨٠٠ IRR
١٬٠٠٠ IMP٥٣٬٨٦٣٬٥٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ IMP٢٦٩٬٣١٨٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ IMP٥٣٨٬٦٣٥٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى IMP

1 IRR = ٠ IMP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل جنيه جزيرة مان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٨٨٢٦٠٫٠٠٠٠١٩٣٧٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٨٤٢٤٠٫٠٠٠٠١٨٤٢٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٨٦٥٣٠٫٠٠٠٠١٨٨٤٧
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
imp

IMP - جنيه جزيرة مان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة مان هو سعر الصرف للزوج IMP إلى USD. رمز العملة لـ Isle of Man Pounds هو IMP. رمز العملة هو £.

More جنيه جزيرة مان info

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