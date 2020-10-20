١ IRR إلى IEP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠١٧٢٤٩٩٦٥ Irish Pound

1 IEP = ٥٧٬٩٧١٫١ IRR

IEP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Irish Pound التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٢:٠٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Irish Pound

irr
IRR
iep
IEP
١ IRR٠٫٠٠٠٠١٧٢٥ IEP
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٨٦٢٤٩٨ IEP
١٠ IRR٠٫٠٠٠١٧٢٥ IEP
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٤٣١٢٤٩ IEP
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٨٦٢٤٩٨ IEP
١٠٠ IRR٠٫٠٠١٧٢٥ IEP
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٨٦٢٤٩٨ IEP
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٧٢٥ IEP
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٨٦٢٤٩٨ IEP
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫١٧٢٥ IEP

حوِّل Irish Pound إلى الريال الإيراني

iep
IEP
irr
IRR
١ IEP٥٧٬٩٧١٫١ IRR
٥ IEP٢٨٩٬٨٥٦ IRR
١٠ IEP٥٧٩٬٧١١ IRR
٢٥ IEP١٬٤٤٩٬٢٨٠ IRR
٥٠ IEP٢٬٨٩٨٬٥٦٠ IRR
١٠٠ IEP٥٬٧٩٧٬١١٠ IRR
٥٠٠ IEP٢٨٬٩٨٥٬٦٠٠ IRR
١٬٠٠٠ IEP٥٧٬٩٧١٬١٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ IEP٢٨٩٬٨٥٦٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ IEP٥٧٩٬٧١١٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى IEP

1 IRR = ٠ IEP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Irish Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
iep

IEP - Irish Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Irish Pound هو سعر الصرف للزوج IEP إلى USD. رمز العملة لـ Irish Pounds هو IEP.

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings