١ IRR إلى HTG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٣١٣٢٢٥٥٤ الجورد الهايتي

1 HTG = ٣١٩٫٢٥٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الجورد الهايتي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الجورد الهايتي

irr
IRR
htg
HTG
١ IRR٠٫٠٠٣١٣٢٢٦ HTG
٥ IRR٠٫٠١٥٦٦١٣ HTG
١٠ IRR٠٫٠٣١٣٢٢٦ HTG
٢٥ IRR٠٫٠٧٨٣٠٦٤ HTG
٥٠ IRR٠٫١٥٦٦١٣ HTG
١٠٠ IRR٠٫٣١٣٢٢٦ HTG
٥٠٠ IRR١٫٥٦٦١٣ HTG
١٬٠٠٠ IRR٣٫١٣٢٢٦ HTG
٥٬٠٠٠ IRR١٥٫٦٦١٣ HTG
١٠٬٠٠٠ IRR٣١٫٣٢٢٦ HTG

حوِّل الجورد الهايتي إلى الريال الإيراني

htg
HTG
irr
IRR
١ HTG٣١٩٫٢٥٩ IRR
٥ HTG١٬٥٩٦٫٢٩ IRR
١٠ HTG٣٬١٩٢٫٥٩ IRR
٢٥ HTG٧٬٩٨١٫٤٧ IRR
٥٠ HTG١٥٬٩٦٢٫٩ IRR
١٠٠ HTG٣١٬٩٢٥٫٩ IRR
٥٠٠ HTG١٥٩٬٦٢٩ IRR
١٬٠٠٠ HTG٣١٩٬٢٥٩ IRR
٥٬٠٠٠ HTG١٬٥٩٦٬٢٩٠ IRR
١٠٬٠٠٠ HTG٣٬١٩٢٬٥٩٠ IRR

مخطط IRR إلى HTG

1 IRR = ٠ HTG

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الجورد الهايتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٢٠٩٠٠٫٠٠٣٢١٣٥
منخفض
٠٫٠٠٣١٢٥٢٠٫٠٠٣١٢١٧
المتوسط
٠٫٠٠٣١٥٠٦٠٫٠٠٣١٦٢٦
التقلب
١٫٠٤٪؜١٫٠٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
htg

HTG - الجورد الهايتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجورد الهايتي هو سعر الصرف للزوج HTG إلى USD. رمز العملة لـ Haitian Gourdes هو HTG. رمز العملة هو G.

More الجورد الهايتي info

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