١ IRR إلى HRK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٦٥١٤٣٢١ الكونا الكرواتية

1 HRK = ٦٬٠٥٥٫٣٥ IRR

HRK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكونا الكرواتية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكونا الكرواتية

irr
IRR
hrk
HRK
١ IRR٠٫٠٠٠١٦٥١٤٣ HRK
٥ IRR٠٫٠٠٠٨٢٥٧١٦ HRK
١٠ IRR٠٫٠٠١٦٥١٤٣ HRK
٢٥ IRR٠٫٠٠٤١٢٨٥٨ HRK
٥٠ IRR٠٫٠٠٨٢٥٧١٦ HRK
١٠٠ IRR٠٫٠١٦٥١٤٣ HRK
٥٠٠ IRR٠٫٠٨٢٥٧١٦ HRK
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٦٥١٤٣ HRK
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٨٢٥٧١٦ HRK
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٦٥١٤٣ HRK

حوِّل الكونا الكرواتية إلى الريال الإيراني

hrk
HRK
irr
IRR
١ HRK٦٬٠٥٥٫٣٥ IRR
٥ HRK٣٠٬٢٧٦٫٨ IRR
١٠ HRK٦٠٬٥٥٣٫٥ IRR
٢٥ HRK١٥١٬٣٨٤ IRR
٥٠ HRK٣٠٢٬٧٦٨ IRR
١٠٠ HRK٦٠٥٬٥٣٥ IRR
٥٠٠ HRK٣٬٠٢٧٬٦٨٠ IRR
١٬٠٠٠ HRK٦٬٠٥٥٬٣٥٠ IRR
٥٬٠٠٠ HRK٣٠٬٢٧٦٬٨٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ HRK٦٠٬٥٥٣٬٥٠٠ IRR

مخطط IRR إلى HRK

1 IRR = ٠ HRK

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكونا الكرواتية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
hrk

HRK - الكونا الكرواتية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكونا الكرواتية هو سعر الصرف للزوج HRK إلى USD. رمز العملة لـ Croatian Kunas هو HRK. رمز العملة هو kn.

More الكونا الكرواتية info

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