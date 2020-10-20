١ IRR إلى HNL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٥٨٤٨٩١٨٢ اللامبيرا الهندوراسي

1 HNL = ١٬٧٠٩٫٧٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى اللامبيرا الهندوراسي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى اللامبيرا الهندوراسي

irr
IRR
hnl
HNL
١ IRR٠٫٠٠٠٥٨٤٨٩٢ HNL
٥ IRR٠٫٠٠٢٩٢٤٤٦ HNL
١٠ IRR٠٫٠٠٥٨٤٨٩٢ HNL
٢٥ IRR٠٫٠١٤٦٢٢٣ HNL
٥٠ IRR٠٫٠٢٩٢٤٤٦ HNL
١٠٠ IRR٠٫٠٥٨٤٨٩٢ HNL
٥٠٠ IRR٠٫٢٩٢٤٤٦ HNL
١٬٠٠٠ IRR٠٫٥٨٤٨٩٢ HNL
٥٬٠٠٠ IRR٢٫٩٢٤٤٦ HNL
١٠٬٠٠٠ IRR٥٫٨٤٨٩٢ HNL

حوِّل اللامبيرا الهندوراسي إلى الريال الإيراني

hnl
HNL
irr
IRR
١ HNL١٬٧٠٩٫٧٢ IRR
٥ HNL٨٬٥٤٨٫٥٩ IRR
١٠ HNL١٧٬٠٩٧٫٢ IRR
٢٥ HNL٤٢٬٧٤٢٫٩ IRR
٥٠ HNL٨٥٬٤٨٥٫٩ IRR
١٠٠ HNL١٧٠٬٩٧٢ IRR
٥٠٠ HNL٨٥٤٬٨٥٩ IRR
١٬٠٠٠ HNL١٬٧٠٩٬٧٢٠ IRR
٥٬٠٠٠ HNL٨٬٥٤٨٬٥٩٠ IRR
١٠٬٠٠٠ HNL١٧٬٠٩٧٬٢٠٠ IRR

مخطط IRR إلى HNL

1 IRR = ٠ HNL

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل اللامبيرا الهندوراسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٥٨٩٣٧٠٫٠٠٠٥٩١٦٧
منخفض
٠٫٠٠٠٥٨١٥٢٠٫٠٠٠٥٨٠٥١
المتوسط
٠٫٠٠٠٥٨٥٦٠٠٫٠٠٠٥٨٧٣٥
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
hnl

HNL - اللامبيرا الهندوراسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللامبيرا الهندوراسي هو سعر الصرف للزوج HNL إلى USD. رمز العملة لـ Honduran Lempiras هو HNL. رمز العملة هو L.

More اللامبيرا الهندوراسي info

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