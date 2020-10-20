١ IRR إلى GYD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٤٩٣٧٤٢٦٦ الدولار الجوياني

1 GYD = ٢٠٢٫٥٣٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار الجوياني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار الجوياني

irr
IRR
gyd
GYD
١ IRR٠٫٠٠٤٩٣٧٤٣ GYD
٥ IRR٠٫٠٢٤٦٨٧١ GYD
١٠ IRR٠٫٠٤٩٣٧٤٣ GYD
٢٥ IRR٠٫١٢٣٤٣٦ GYD
٥٠ IRR٠٫٢٤٦٨٧١ GYD
١٠٠ IRR٠٫٤٩٣٧٤٣ GYD
٥٠٠ IRR٢٫٤٦٨٧١ GYD
١٬٠٠٠ IRR٤٫٩٣٧٤٣ GYD
٥٬٠٠٠ IRR٢٤٫٦٨٧١ GYD
١٠٬٠٠٠ IRR٤٩٫٣٧٤٣ GYD

حوِّل الدولار الجوياني إلى الريال الإيراني

gyd
GYD
irr
IRR
١ GYD٢٠٢٫٥٣٥ IRR
٥ GYD١٬٠١٢٫٦٧ IRR
١٠ GYD٢٬٠٢٥٫٣٥ IRR
٢٥ GYD٥٬٠٦٣٫٣٧ IRR
٥٠ GYD١٠٬١٢٦٫٧ IRR
١٠٠ GYD٢٠٬٢٥٣٫٥ IRR
٥٠٠ GYD١٠١٬٢٦٧ IRR
١٬٠٠٠ GYD٢٠٢٬٥٣٥ IRR
٥٬٠٠٠ GYD١٬٠١٢٬٦٧٠ IRR
١٠٬٠٠٠ GYD٢٬٠٢٥٬٣٥٠ IRR

مخطط IRR إلى GYD

1 IRR = ٠ GYD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار الجوياني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٩٨٠٦٠٫٠٠٥٠٠٤٨
منخفض
٠٫٠٠٤٩١٨٢٠٫٠٠٤٩١٤٦
المتوسط
٠٫٠٠٤٩٤٨٠٠٫٠٠٤٩٦٦٩
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
gyd

GYD - الدولار الجوياني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجوياني هو سعر الصرف للزوج GYD إلى USD. رمز العملة لـ Guyanese Dollars هو GYD. رمز العملة هو $.

More الدولار الجوياني info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings