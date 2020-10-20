١ IRR إلى GTQ

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٨٣٦٣٤٤٩ الكتزل الجواتيمالي

1 GTQ = ٥٬٤٤٥٫٦٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكتزل الجواتيمالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكتزل الجواتيمالي

irr
IRR
gtq
GTQ
١ IRR٠٫٠٠٠١٨٣٤٦٨ GTQ
٥ IRR٠٫٠٠٠٩١٧٣٣٨ GTQ
١٠ IRR٠٫٠٠١٨٣٤٦٨ GTQ
٢٥ IRR٠٫٠٠٤٥٨٦٦٩ GTQ
٥٠ IRR٠٫٠٠٩١٧٣٣٨ GTQ
١٠٠ IRR٠٫٠١٨٣٤٦٨ GTQ
٥٠٠ IRR٠٫٠٩١٧٣٣٨ GTQ
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٨٣٤٦٨ GTQ
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٩١٧٣٣٨ GTQ
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٨٣٤٦٨ GTQ

حوِّل الكتزل الجواتيمالي إلى الريال الإيراني

gtq
GTQ
irr
IRR
١ GTQ٥٬٤٥٠٫٥٥ IRR
٥ GTQ٢٧٬٢٥٢٫٨ IRR
١٠ GTQ٥٤٬٥٠٥٫٥ IRR
٢٥ GTQ١٣٦٬٢٦٤ IRR
٥٠ GTQ٢٧٢٬٥٢٨ IRR
١٠٠ GTQ٥٤٥٬٠٥٥ IRR
٥٠٠ GTQ٢٬٧٢٥٬٢٨٠ IRR
١٬٠٠٠ GTQ٥٬٤٥٠٬٥٥٠ IRR
٥٬٠٠٠ GTQ٢٧٬٢٥٢٬٨٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ GTQ٥٤٬٥٠٥٬٥٠٠ IRR

مخطط IRR إلى GTQ

1 IRR = ٠ GTQ

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكتزل الجواتيمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٨٥٢٢٠٫٠٠٠١٨٦٢٧
منخفض
٠٫٠٠٠١٨٢٧٨٠٫٠٠٠١٨٢٧٨
المتوسط
٠٫٠٠٠١٨٣٩٦٠٫٠٠٠١٨٤٧٧
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
gtq

GTQ - الكتزل الجواتيمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكتزل الجواتيمالي هو سعر الصرف للزوج GTQ إلى USD. رمز العملة لـ Guatemalan Quetzales هو GTQ. رمز العملة هو Q.

More الكتزل الجواتيمالي info

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IRR إلى USD

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