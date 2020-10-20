١ IRR إلى GRD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٧٤٢٩٩٦٤٧ Greek Drachma

1 GRD = ١٣٤٫٥٩٠ IRR

GRD استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Greek Drachma التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Greek Drachma

irr
IRR
grd
GRD
١ IRR٠٫٠٠٧٤٢٩٩٦ GRD
٥ IRR٠٫٠٣٧١٤٩٨ GRD
١٠ IRR٠٫٠٧٤٢٩٩٦ GRD
٢٥ IRR٠٫١٨٥٧٤٩ GRD
٥٠ IRR٠٫٣٧١٤٩٨ GRD
١٠٠ IRR٠٫٧٤٢٩٩٦ GRD
٥٠٠ IRR٣٫٧١٤٩٨ GRD
١٬٠٠٠ IRR٧٫٤٢٩٩٦ GRD
٥٬٠٠٠ IRR٣٧٫١٤٩٨ GRD
١٠٬٠٠٠ IRR٧٤٫٢٩٩٦ GRD

حوِّل Greek Drachma إلى الريال الإيراني

grd
GRD
irr
IRR
١ GRD١٣٤٫٥٩ IRR
٥ GRD٦٧٢٫٩٥١ IRR
١٠ GRD١٬٣٤٥٫٩ IRR
٢٥ GRD٣٬٣٦٤٫٧٥ IRR
٥٠ GRD٦٬٧٢٩٫٥١ IRR
١٠٠ GRD١٣٬٤٥٩ IRR
٥٠٠ GRD٦٧٬٢٩٥٫١ IRR
١٬٠٠٠ GRD١٣٤٬٥٩٠ IRR
٥٬٠٠٠ GRD٦٧٢٬٩٥١ IRR
١٠٬٠٠٠ GRD١٬٣٤٥٬٩٠٠ IRR

مخطط IRR إلى GRD

1 IRR = ٠ GRD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Greek Drachma

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
grd

GRD - Greek Drachma

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Greek Drachma هو سعر الصرف للزوج GRD إلى USD. رمز العملة لـ Greek Drachmae هو GRD.

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

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chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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