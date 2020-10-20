١ IRR إلى GNF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٢٠٣٤٥٢٢٦ الفرنك الغيني

1 GNF = ٤٫٩١٥١٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الفرنك الغيني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الفرنك الغيني

irr
IRR
gnf
GNF
١ IRR٠٫٢٠٣٤٥٢ GNF
٥ IRR١٫٠١٧٢٦ GNF
١٠ IRR٢٫٠٣٤٥٢ GNF
٢٥ IRR٥٫٠٨٦٣١ GNF
٥٠ IRR١٠٫١٧٢٦ GNF
١٠٠ IRR٢٠٫٣٤٥٢ GNF
٥٠٠ IRR١٠١٫٧٢٦ GNF
١٬٠٠٠ IRR٢٠٣٫٤٥٢ GNF
٥٬٠٠٠ IRR١٬٠١٧٫٢٦ GNF
١٠٬٠٠٠ IRR٢٬٠٣٤٫٥٢ GNF

حوِّل الفرنك الغيني إلى الريال الإيراني

gnf
GNF
irr
IRR
١ GNF٤٫٩١٥١٦ IRR
٥ GNF٢٤٫٥٧٥٨ IRR
١٠ GNF٤٩٫١٥١٦ IRR
٢٥ GNF١٢٢٫٨٧٩ IRR
٥٠ GNF٢٤٥٫٧٥٨ IRR
١٠٠ GNF٤٩١٫٥١٦ IRR
٥٠٠ GNF٢٬٤٥٧٫٥٨ IRR
١٬٠٠٠ GNF٤٬٩١٥٫١٦ IRR
٥٬٠٠٠ GNF٢٤٬٥٧٥٫٨ IRR
١٠٬٠٠٠ GNF٤٩٬١٥١٫٦ IRR

مخطط IRR إلى GNF

1 IRR = ٠ GNF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الفرنك الغيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٠٥١٢٠٫٢٠٦٠٥
منخفض
٠٫٢٠١٨٣٠٫٢٠١٨٣
المتوسط
٠٫٢٠٣٦٥٠٫٢٠٤٢٨
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
gnf

GNF - الفرنك الغيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الغيني هو سعر الصرف للزوج GNF إلى USD. رمز العملة لـ Guinean Francs هو GNF. رمز العملة هو FG.

More الفرنك الغيني info

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