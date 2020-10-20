١ IRR إلى GIP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠١٨٥٦٥٤٣٥ جنيه جبل طارق

1 GIP = ٥٣٬٨٦٣٫٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى جنيه جبل طارق التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى جنيه جبل طارق

irr
IRR
gip
GIP
١ IRR٠٫٠٠٠٠١٨٥٦٥٤ GIP
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٩٢٨٢٧٢ GIP
١٠ IRR٠٫٠٠٠١٨٥٦٥٤ GIP
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٤٦٤١٣٦ GIP
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٩٢٨٢٧٢ GIP
١٠٠ IRR٠٫٠٠١٨٥٦٥٤ GIP
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٩٢٨٢٧٢ GIP
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٨٥٦٥٤ GIP
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٩٢٨٢٧٢ GIP
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫١٨٥٦٥٤ GIP

حوِّل جنيه جبل طارق إلى الريال الإيراني

gip
GIP
irr
IRR
١ GIP٥٣٬٨٦٣٫٥ IRR
٥ GIP٢٦٩٬٣١٨ IRR
١٠ GIP٥٣٨٬٦٣٥ IRR
٢٥ GIP١٬٣٤٦٬٥٩٠ IRR
٥٠ GIP٢٬٦٩٣٬١٨٠ IRR
١٠٠ GIP٥٬٣٨٦٬٣٥٠ IRR
٥٠٠ GIP٢٦٬٩٣١٬٨٠٠ IRR
١٬٠٠٠ GIP٥٣٬٨٦٣٬٥٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ GIP٢٦٩٬٣١٨٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ GIP٥٣٨٬٦٣٥٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى GIP

1 IRR = ٠ GIP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل جنيه جبل طارق

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٨٨٢٦٠٫٠٠٠٠١٩٣٧٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٨٤٢٤٠٫٠٠٠٠١٨٤٢٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٨٦٥٣٠٫٠٠٠٠١٨٨٤٧
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
gip

GIP - جنيه جبل طارق

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جبل طارق هو سعر الصرف للزوج GIP إلى USD. رمز العملة لـ Gibraltar Pounds هو GIP. رمز العملة هو £.

More جنيه جبل طارق info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

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IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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