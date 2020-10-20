١ IRR إلى GHS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٣٦٤٣٧٤٩٣ السيدي الغاني

1 GHS = ٢٬٧٤٤٫٤٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى السيدي الغاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى السيدي الغاني

irr
IRR
ghs
GHS
١ IRR٠٫٠٠٠٣٦٤٣٧٥ GHS
٥ IRR٠٫٠٠١٨٢١٨٧ GHS
١٠ IRR٠٫٠٠٣٦٤٣٧٥ GHS
٢٥ IRR٠٫٠٠٩١٠٩٣٧ GHS
٥٠ IRR٠٫٠١٨٢١٨٧ GHS
١٠٠ IRR٠٫٠٣٦٤٣٧٥ GHS
٥٠٠ IRR٠٫١٨٢١٨٧ GHS
١٬٠٠٠ IRR٠٫٣٦٤٣٧٥ GHS
٥٬٠٠٠ IRR١٫٨٢١٨٧ GHS
١٠٬٠٠٠ IRR٣٫٦٤٣٧٥ GHS

حوِّل السيدي الغاني إلى الريال الإيراني

ghs
GHS
irr
IRR
١ GHS٢٬٧٤٤٫٤٣ IRR
٥ GHS١٣٬٧٢٢٫١ IRR
١٠ GHS٢٧٬٤٤٤٫٣ IRR
٢٥ GHS٦٨٬٦١٠٫٦ IRR
٥٠ GHS١٣٧٬٢٢١ IRR
١٠٠ GHS٢٧٤٬٤٤٣ IRR
٥٠٠ GHS١٬٣٧٢٬٢١٠ IRR
١٬٠٠٠ GHS٢٬٧٤٤٬٤٣٠ IRR
٥٬٠٠٠ GHS١٣٬٧٢٢٬١٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ GHS٢٧٬٤٤٤٬٣٠٠ IRR

مخطط IRR إلى GHS

1 IRR = ٠ GHS

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل السيدي الغاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٦٤٦٩٠٫٠٠٠٣٦٤٦٩
منخفض
٠٫٠٠٠٣٤٧٠٠٠٫٠٠٠٣١٥٢٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٥٦٢٣٠٫٠٠٠٣٣٨٢٩
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
ghs

GHS - السيدي الغاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السيدي الغاني هو سعر الصرف للزوج GHS إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHS. رمز العملة هو GH₵.

More السيدي الغاني info

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eur

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