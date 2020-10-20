١ IRR إلى GEL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٦٦٠٠١٥٥٦ اللاري الجورجي

1 GEL = ١٥٬١٥١٫٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى اللاري الجورجي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى اللاري الجورجي

irr
IRR
gel
GEL
١ IRR٠٫٠٠٠٠٦٦٠٠١٦ GEL
٥ IRR٠٫٠٠٠٣٣٠٠٠٨ GEL
١٠ IRR٠٫٠٠٠٦٦٠٠١٦ GEL
٢٥ IRR٠٫٠٠١٦٥٠٠٤ GEL
٥٠ IRR٠٫٠٠٣٣٠٠٠٨ GEL
١٠٠ IRR٠٫٠٠٦٦٠٠١٦ GEL
٥٠٠ IRR٠٫٠٣٣٠٠٠٨ GEL
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٦٦٠٠١٦ GEL
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٣٣٠٠٠٨ GEL
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٦٦٠٠١٦ GEL

حوِّل اللاري الجورجي إلى الريال الإيراني

gel
GEL
irr
IRR
١ GEL١٥٬١٥١٫٢ IRR
٥ GEL٧٥٬٧٥٥٫٨ IRR
١٠ GEL١٥١٬٥١٢ IRR
٢٥ GEL٣٧٨٬٧٧٩ IRR
٥٠ GEL٧٥٧٬٥٥٨ IRR
١٠٠ GEL١٬٥١٥٬١٢٠ IRR
٥٠٠ GEL٧٬٥٧٥٬٥٨٠ IRR
١٬٠٠٠ GEL١٥٬١٥١٬٢٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ GEL٧٥٬٧٥٥٬٨٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ GEL١٥١٬٥١٢٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى GEL

1 IRR = ٠ GEL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل اللاري الجورجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٦٨٣٠١٠٫٠٠٠٠٦٨٣٠١
منخفض
٠٫٠٠٠٠٦٥٦٩٥٠٫٠٠٠٠٦٣٠٤١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٦٦٩٥٢٠٫٠٠٠٠٦٥٢٣٢
التقلب
٠٫٧٢٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
gel

GEL - اللاري الجورجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاري الجورجي هو سعر الصرف للزوج GEL إلى USD. رمز العملة لـ Georgian Lari هو GEL. رمز العملة هو ₾.

More اللاري الجورجي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

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