١ IRR إلى FRF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٤٣٠٢٩٧١ French Franc

1 FRF = ٦٬٩٩١٫٥٥ IRR

FRF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى French Franc التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى French Franc

irr
IRR
frf
FRF
١ IRR٠٫٠٠٠١٤٣٠٣ FRF
٥ IRR٠٫٠٠٠٧١٥١٤٩ FRF
١٠ IRR٠٫٠٠١٤٣٠٣ FRF
٢٥ IRR٠٫٠٠٣٥٧٥٧٤ FRF
٥٠ IRR٠٫٠٠٧١٥١٤٩ FRF
١٠٠ IRR٠٫٠١٤٣٠٣ FRF
٥٠٠ IRR٠٫٠٧١٥١٤٩ FRF
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٤٣٠٣ FRF
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٧١٥١٤٩ FRF
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٤٣٠٣ FRF

حوِّل French Franc إلى الريال الإيراني

frf
FRF
irr
IRR
١ FRF٦٬٩٩١٫٥٥ IRR
٥ FRF٣٤٬٩٥٧٫٨ IRR
١٠ FRF٦٩٬٩١٥٫٥ IRR
٢٥ FRF١٧٤٬٧٨٩ IRR
٥٠ FRF٣٤٩٬٥٧٨ IRR
١٠٠ FRF٦٩٩٬١٥٥ IRR
٥٠٠ FRF٣٬٤٩٥٬٧٨٠ IRR
١٬٠٠٠ FRF٦٬٩٩١٬٥٥٠ IRR
٥٬٠٠٠ FRF٣٤٬٩٥٧٬٨٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ FRF٦٩٬٩١٥٬٥٠٠ IRR

مخطط IRR إلى FRF

1 IRR = ٠ FRF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل French Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
frf

FRF - French Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة French Franc هو سعر الصرف للزوج FRF إلى USD. رمز العملة لـ French Francs هو FRF.

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