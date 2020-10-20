١ IRR إلى FRF

١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠١٤٣٠٢٩٧١ French Franc
1 FRF = ٦٬٩٩١٫٥٥ IRR
FRF استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠١٤٣٠٢٩٧١ French Franc
1 FRF = ٦٬٩٩١٫٥٥ IRR
FRF استُبدِلَت بـ EUR
IRR
FRF
|١ IRR
|٠٫٠٠٠١٤٣٠٣ FRF
|٥ IRR
|٠٫٠٠٠٧١٥١٤٩ FRF
|١٠ IRR
|٠٫٠٠١٤٣٠٣ FRF
|٢٥ IRR
|٠٫٠٠٣٥٧٥٧٤ FRF
|٥٠ IRR
|٠٫٠٠٧١٥١٤٩ FRF
|١٠٠ IRR
|٠٫٠١٤٣٠٣ FRF
|٥٠٠ IRR
|٠٫٠٧١٥١٤٩ FRF
|١٬٠٠٠ IRR
|٠٫١٤٣٠٣ FRF
|٥٬٠٠٠ IRR
|٠٫٧١٥١٤٩ FRF
|١٠٬٠٠٠ IRR
|١٫٤٣٠٣ FRF
1 IRR = ٠ FRF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩
|٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
|٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧
|٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٢٪
|٠٫٦٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة French Franc هو سعر الصرف للزوج FRF إلى USD. رمز العملة لـ French Francs هو FRF.
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