١ IRR إلى FJD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٥٢٧٧٧٧٤٠ الدولار الفيجي

1 FJD = ١٨٬٩٤٧٫٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار الفيجي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار الفيجي

irr
IRR
fjd
FJD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٥٢٧٧٧٧ FJD
٥ IRR٠٫٠٠٠٢٦٣٨٨٩ FJD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٥٢٧٧٧٧ FJD
٢٥ IRR٠٫٠٠١٣١٩٤٤ FJD
٥٠ IRR٠٫٠٠٢٦٣٨٨٩ FJD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٥٢٧٧٧٧ FJD
٥٠٠ IRR٠٫٠٢٦٣٨٨٩ FJD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٥٢٧٧٧٧ FJD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٢٦٣٨٨٩ FJD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٥٢٧٧٧٧ FJD

حوِّل الدولار الفيجي إلى الريال الإيراني

fjd
FJD
irr
IRR
١ FJD١٨٬٩٤٧٫٤ IRR
٥ FJD٩٤٬٧٣٦٫٩ IRR
١٠ FJD١٨٩٬٤٧٤ IRR
٢٥ FJD٤٧٣٬٦٨٥ IRR
٥٠ FJD٩٤٧٬٣٦٩ IRR
١٠٠ FJD١٬٨٩٤٬٧٤٠ IRR
٥٠٠ FJD٩٬٤٧٣٬٦٩٠ IRR
١٬٠٠٠ FJD١٨٬٩٤٧٬٤٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ FJD٩٤٬٧٣٦٬٩٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ FJD١٨٩٬٤٧٤٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى FJD

1 IRR = ٠ FJD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار الفيجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٥٣٨٥٦٠٫٠٠٠٠٥٤٨٠٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٥٣٠٤٣٠٫٠٠٠٠٥٢٥٢٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٥٣٤١٩٠٫٠٠٠٠٥٣٧٦٠
التقلب
٠٫٤٥٪؜٠٫٧٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
fjd

FJD - الدولار الفيجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الفيجي هو سعر الصرف للزوج FJD إلى USD. رمز العملة لـ Fijian Dollars هو FJD. رمز العملة هو $.

More الدولار الفيجي info

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eur

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