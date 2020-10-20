١ IRR إلى FIM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٢٩٦٤٥٠٩ Finnish Markka

1 FIM = ٧٬٧١٣٫٣٧ IRR

FIM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Finnish Markka التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Finnish Markka

irr
IRR
fim
FIM
١ IRR٠٫٠٠٠١٢٩٦٤٥ FIM
٥ IRR٠٫٠٠٠٦٤٨٢٢٥ FIM
١٠ IRR٠٫٠٠١٢٩٦٤٥ FIM
٢٥ IRR٠٫٠٠٣٢٤١١٣ FIM
٥٠ IRR٠٫٠٠٦٤٨٢٢٥ FIM
١٠٠ IRR٠٫٠١٢٩٦٤٥ FIM
٥٠٠ IRR٠٫٠٦٤٨٢٢٥ FIM
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٢٩٦٤٥ FIM
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٦٤٨٢٢٥ FIM
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٢٩٦٤٥ FIM

حوِّل Finnish Markka إلى الريال الإيراني

fim
FIM
irr
IRR
١ FIM٧٬٧١٣٫٣٧ IRR
٥ FIM٣٨٬٥٦٦٫٨ IRR
١٠ FIM٧٧٬١٣٣٫٧ IRR
٢٥ FIM١٩٢٬٨٣٤ IRR
٥٠ FIM٣٨٥٬٦٦٨ IRR
١٠٠ FIM٧٧١٬٣٣٧ IRR
٥٠٠ FIM٣٬٨٥٦٬٦٨٠ IRR
١٬٠٠٠ FIM٧٬٧١٣٬٣٧٠ IRR
٥٬٠٠٠ FIM٣٨٬٥٦٦٬٨٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ FIM٧٧٬١٣٣٬٧٠٠ IRR

مخطط IRR إلى FIM

1 IRR = ٠ FIM

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Finnish Markka

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
fim

FIM - Finnish Markka

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Finnish Markka هو سعر الصرف للزوج FIM إلى USD. رمز العملة لـ Finnish Markkaa هو FIM.

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IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

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jpy

IRR إلى JPY

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