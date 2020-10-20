١ IRR إلى ESP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٣٦٣٦٦٠٢٤ Spanish Peseta

1 ESP = ٢٧٤٫٩٨٢ IRR

ESP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Spanish Peseta التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Spanish Peseta

irr
IRR
esp
ESP
١ IRR٠٫٠٠٣٦٣٦٦ ESP
٥ IRR٠٫٠١٨١٨٣ ESP
١٠ IRR٠٫٠٣٦٣٦٦ ESP
٢٥ IRR٠٫٠٩٠٩١٥١ ESP
٥٠ IRR٠٫١٨١٨٣ ESP
١٠٠ IRR٠٫٣٦٣٦٦ ESP
٥٠٠ IRR١٫٨١٨٣ ESP
١٬٠٠٠ IRR٣٫٦٣٦٦ ESP
٥٬٠٠٠ IRR١٨٫١٨٣ ESP
١٠٬٠٠٠ IRR٣٦٫٣٦٦ ESP

حوِّل Spanish Peseta إلى الريال الإيراني

esp
ESP
irr
IRR
١ ESP٢٧٤٫٩٨٢ IRR
٥ ESP١٬٣٧٤٫٩١ IRR
١٠ ESP٢٬٧٤٩٫٨٢ IRR
٢٥ ESP٦٬٨٧٤٫٥٥ IRR
٥٠ ESP١٣٬٧٤٩٫١ IRR
١٠٠ ESP٢٧٬٤٩٨٫٢ IRR
٥٠٠ ESP١٣٧٬٤٩١ IRR
١٬٠٠٠ ESP٢٧٤٬٩٨٢ IRR
٥٬٠٠٠ ESP١٬٣٧٤٬٩١٠ IRR
١٠٬٠٠٠ ESP٢٬٧٤٩٬٨٢٠ IRR

مخطط IRR إلى ESP

1 IRR = ٠ ESP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Spanish Peseta

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
esp

ESP - Spanish Peseta

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Spanish Peseta هو سعر الصرف للزوج ESP إلى USD. رمز العملة لـ Spanish Pesetas هو ESP.

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