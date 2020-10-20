١ IRR إلى EEK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٣٤٣٠٦٥٨٩ الكرون الإستوني

1 EEK = ٢٬٩١٤٫٨٩ IRR

EEK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكرون الإستوني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكرون الإستوني

irr
IRR
eek
EEK
١ IRR٠٫٠٠٠٣٤٣٠٦٦ EEK
٥ IRR٠٫٠٠١٧١٥٣٣ EEK
١٠ IRR٠٫٠٠٣٤٣٠٦٦ EEK
٢٥ IRR٠٫٠٠٨٥٧٦٦٥ EEK
٥٠ IRR٠٫٠١٧١٥٣٣ EEK
١٠٠ IRR٠٫٠٣٤٣٠٦٦ EEK
٥٠٠ IRR٠٫١٧١٥٣٣ EEK
١٬٠٠٠ IRR٠٫٣٤٣٠٦٦ EEK
٥٬٠٠٠ IRR١٫٧١٥٣٣ EEK
١٠٬٠٠٠ IRR٣٫٤٣٠٦٦ EEK

حوِّل الكرون الإستوني إلى الريال الإيراني

eek
EEK
irr
IRR
١ EEK٢٬٩١٤٫٨٩ IRR
٥ EEK١٤٬٥٧٤٫٥ IRR
١٠ EEK٢٩٬١٤٨٫٩ IRR
٢٥ EEK٧٢٬٨٧٢٫٣ IRR
٥٠ EEK١٤٥٬٧٤٥ IRR
١٠٠ EEK٢٩١٬٤٨٩ IRR
٥٠٠ EEK١٬٤٥٧٬٤٥٠ IRR
١٬٠٠٠ EEK٢٬٩١٤٬٨٩٠ IRR
٥٬٠٠٠ EEK١٤٬٥٧٤٬٥٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ EEK٢٩٬١٤٨٬٩٠٠ IRR

مخطط IRR إلى EEK

1 IRR = ٠ EEK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكرون الإستوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
eek

EEK - الكرون الإستوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الإستوني هو سعر الصرف للزوج EEK إلى USD. رمز العملة لـ Estonian Krooni هو EEK. رمز العملة هو kr.

More الكرون الإستوني info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings