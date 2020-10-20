١ IRR إلى DOT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

‏٠٫٠٠٠٠٠٣٨٩٩٠٤٦٨٦٧ Polkadot

1 DOT = ٢٥٦٬٤٧٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال الإيراني إلى Polkadot التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Polkadot

irr
IRR
dot
DOT
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٣٨٩٩٠٥ DOT
٥ IRR٠٫٠٠٠٠١٩٤٩٥٢ DOT
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٣٨٩٩٠٥ DOT
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٠٩٧٤٧٦٢ DOT
٥٠ IRR٠٫٠٠٠١٩٤٩٥٢ DOT
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٣٨٩٩٠٥ DOT
٥٠٠ IRR٠٫٠٠١٩٤٩٥٢ DOT
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٣٨٩٩٠٥ DOT
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٩٤٩٥٢ DOT
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٣٨٩٩٠٥ DOT

حوِّل Polkadot إلى الريال الإيراني

dot
DOT
irr
IRR
١ DOT٢٥٦٬٤٧٣ IRR
٥ DOT١٬٢٨٢٬٣٦٠ IRR
١٠ DOT٢٬٥٦٤٬٧٣٠ IRR
٢٥ DOT٦٬٤١١٬٨٢٠ IRR
٥٠ DOT١٢٬٨٢٣٬٦٠٠ IRR
١٠٠ DOT٢٥٬٦٤٧٬٣٠٠ IRR
٥٠٠ DOT١٢٨٬٢٣٦٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ DOT٢٥٦٬٤٧٣٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ DOT١٬٢٨٢٬٣٦٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ DOT٢٬٥٦٤٬٧٣٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى DOT

1 IRR = ٠ DOT

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Polkadot

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٤٢٢٩٢٠٫٠٠٠٠٠٤٢٢٩٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٣٢٦٦٢٠٫٠٠٠٠٠٢٦٢٧٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٣٧٨٢٢٠٫٠٠٠٠٠٣٤٧٠٤
التقلب
٣٫٤٠٪؜٣٫٧٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
dot

DOT - Polkadot

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Polkadot هو سعر الصرف للزوج DOT إلى USD. رمز العملة لـ Polkadot هو DOT.

More Polkadot info

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