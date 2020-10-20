١ IRR إلى DOGE

١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠١٩٥٣٦٤٩٤٠٩٤٥ Dogecoin
1 DOGE = ٥٬١١٨٫٦٣ IRR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٠١٩٥٣٦٤٩٤٠٩٤٥ Dogecoin
1 DOGE = ٥٬١١٨٫٦٣ IRR
IRR
DOGE
|١ IRR
|٠٫٠٠٠١٩٥٣٦٥ DOGE
|٥ IRR
|٠٫٠٠٠٩٧٦٨٢٥ DOGE
|١٠ IRR
|٠٫٠٠١٩٥٣٦٥ DOGE
|٢٥ IRR
|٠٫٠٠٤٨٨٤١٢ DOGE
|٥٠ IRR
|٠٫٠٠٩٧٦٨٢٥ DOGE
|١٠٠ IRR
|٠٫٠١٩٥٣٦٥ DOGE
|٥٠٠ IRR
|٠٫٠٩٧٦٨٢٥ DOGE
|١٬٠٠٠ IRR
|٠٫١٩٥٣٦٥ DOGE
|٥٬٠٠٠ IRR
|٠٫٩٧٦٨٢٥ DOGE
|١٠٬٠٠٠ IRR
|١٫٩٥٣٦٥ DOGE
DOGE
IRR
|١ DOGE
|٥٬١١٨٫٦٣ IRR
|٥ DOGE
|٢٥٬٥٩٣٫١ IRR
|١٠ DOGE
|٥١٬١٨٦٫٣ IRR
|٢٥ DOGE
|١٢٧٬٩٦٦ IRR
|٥٠ DOGE
|٢٥٥٬٩٣١ IRR
|١٠٠ DOGE
|٥١١٬٨٦٣ IRR
|٥٠٠ DOGE
|٢٬٥٥٩٬٣١٠ IRR
|١٬٠٠٠ DOGE
|٥٬١١٨٬٦٣٠ IRR
|٥٬٠٠٠ DOGE
|٢٥٬٥٩٣٬١٠٠ IRR
|١٠٬٠٠٠ DOGE
|٥١٬١٨٦٬٣٠٠ IRR
1 IRR = ٠ DOGE
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٩٦٧٠
|٠٫٠٠٠١٩٦٧٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٤٢٨٨
|٠٫٠٠٠١١٦٤٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٧٤٣٠
|٠٫٠٠٠١٥٧٢٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫٣٥٪
|٤٫٣٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dogecoin هو سعر الصرف للزوج DOGE إلى USD. رمز العملة لـ Dogecoins هو DOGE.More Dogecoin info
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