١ IRR إلى CZK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٥٥٢٠٣٧٢٨ الكورون التشيكي

1 CZK = ١٬٨١١٫٤٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكورون التشيكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكورون التشيكي

irr
IRR
czk
CZK
١ IRR٠٫٠٠٠٥٥٢٠٣٧ CZK
٥ IRR٠٫٠٠٢٧٦٠١٩ CZK
١٠ IRR٠٫٠٠٥٥٢٠٣٧ CZK
٢٥ IRR٠٫٠١٣٨٠٠٩ CZK
٥٠ IRR٠٫٠٢٧٦٠١٩ CZK
١٠٠ IRR٠٫٠٥٥٢٠٣٧ CZK
٥٠٠ IRR٠٫٢٧٦٠١٩ CZK
١٬٠٠٠ IRR٠٫٥٥٢٠٣٧ CZK
٥٬٠٠٠ IRR٢٫٧٦٠١٩ CZK
١٠٬٠٠٠ IRR٥٫٥٢٠٣٧ CZK

حوِّل الكورون التشيكي إلى الريال الإيراني

czk
CZK
irr
IRR
١ CZK١٬٨١١٫٤٧ IRR
٥ CZK٩٬٠٥٧٫٣٦ IRR
١٠ CZK١٨٬١١٤٫٧ IRR
٢٥ CZK٤٥٬٢٨٦٫٨ IRR
٥٠ CZK٩٠٬٥٧٣٫٦ IRR
١٠٠ CZK١٨١٬١٤٧ IRR
٥٠٠ CZK٩٠٥٬٧٣٦ IRR
١٬٠٠٠ CZK١٬٨١١٬٤٧٠ IRR
٥٬٠٠٠ CZK٩٬٠٥٧٬٣٦٠ IRR
١٠٬٠٠٠ CZK١٨٬١١٤٬٧٠٠ IRR

مخطط IRR إلى CZK

1 IRR = ٠ CZK

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكورون التشيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٥٥٧١٥٠٫٠٠٠٥٦٩٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٥٣٣٩٦٠٫٠٠٠٥٣٣٩٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٥٤٦٨١٠٫٠٠٠٥٥١٤٨
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
czk

CZK - الكورون التشيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكورون التشيكي هو سعر الصرف للزوج CZK إلى USD. رمز العملة لـ Czech Koruny هو CZK. رمز العملة هو Kč.

More الكورون التشيكي info

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eur

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