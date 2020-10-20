١ IRR إلى CYP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠١٢٧٩١٩٩٥ Cypriot Pound

1 CYP = ٧٨٬١٧٣٫٩ IRR

CYP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Cypriot Pound التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Cypriot Pound

irr
IRR
cyp
CYP
١ IRR٠٫٠٠٠٠١٢٧٩٢ CYP
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٦٣٩٦ CYP
١٠ IRR٠٫٠٠٠١٢٧٩٢ CYP
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٣١٩٨ CYP
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٦٣٩٦ CYP
١٠٠ IRR٠٫٠٠١٢٧٩٢ CYP
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٦٣٩٦ CYP
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٢٧٩٢ CYP
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٦٣٩٦ CYP
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫١٢٧٩٢ CYP

حوِّل Cypriot Pound إلى الريال الإيراني

cyp
CYP
irr
IRR
١ CYP٧٨٬١٧٣٫٩ IRR
٥ CYP٣٩٠٬٨٦٩ IRR
١٠ CYP٧٨١٬٧٣٩ IRR
٢٥ CYP١٬٩٥٤٬٣٥٠ IRR
٥٠ CYP٣٬٩٠٨٬٦٩٠ IRR
١٠٠ CYP٧٬٨١٧٬٣٩٠ IRR
٥٠٠ CYP٣٩٬٠٨٦٬٩٠٠ IRR
١٬٠٠٠ CYP٧٨٬١٧٣٬٩٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ CYP٣٩٠٬٨٦٩٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ CYP٧٨١٬٧٣٩٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى CYP

1 IRR = ٠ CYP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Cypriot Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
cyp

CYP - Cypriot Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.

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