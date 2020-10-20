١ IRR إلى CUP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٥٦٦٩٢٧٣٩ البيزو الكوبي

1 CUP = ١٬٧٦٣٫٨٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البيزو الكوبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البيزو الكوبي

irr
IRR
cup
CUP
١ IRR٠٫٠٠٠٥٦٦٩٢٧ CUP
٥ IRR٠٫٠٠٢٨٣٤٦٤ CUP
١٠ IRR٠٫٠٠٥٦٦٩٢٧ CUP
٢٥ IRR٠٫٠١٤١٧٣٢ CUP
٥٠ IRR٠٫٠٢٨٣٤٦٤ CUP
١٠٠ IRR٠٫٠٥٦٦٩٢٧ CUP
٥٠٠ IRR٠٫٢٨٣٤٦٤ CUP
١٬٠٠٠ IRR٠٫٥٦٦٩٢٧ CUP
٥٬٠٠٠ IRR٢٫٨٣٤٦٤ CUP
١٠٬٠٠٠ IRR٥٫٦٦٩٢٧ CUP

حوِّل البيزو الكوبي إلى الريال الإيراني

cup
CUP
irr
IRR
١ CUP١٬٧٦٣٫٨٩ IRR
٥ CUP٨٬٨١٩٫٤٧ IRR
١٠ CUP١٧٬٦٣٨٫٩ IRR
٢٥ CUP٤٤٬٠٩٧٫٤ IRR
٥٠ CUP٨٨٬١٩٤٫٧ IRR
١٠٠ CUP١٧٦٬٣٨٩ IRR
٥٠٠ CUP٨٨١٬٩٤٧ IRR
١٬٠٠٠ CUP١٬٧٦٣٬٨٩٠ IRR
٥٬٠٠٠ CUP٨٬٨١٩٬٤٧٠ IRR
١٠٬٠٠٠ CUP١٧٬٦٣٨٬٩٠٠ IRR

مخطط IRR إلى CUP

1 IRR = ٠ CUP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البيزو الكوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٥٧٢٥٤٠٫٠٠٠٥٧٥٠٣
منخفض
٠٫٠٠٠٥٦٤٧٤٠٫٠٠٠٥٦٤٥٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٥٦٨٠٣٠٫٠٠٠٥٧٠١٨
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
cup

CUP - البيزو الكوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكوبي هو سعر الصرف للزوج CUP إلى USD. رمز العملة لـ Cuban Pesos هو CUP. رمز العملة هو ₱.

More البيزو الكوبي info

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eur

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