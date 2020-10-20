١ IRR إلى CNH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٧٢٤٥٥٤٣ Chinese Yuan Renminbi Offshore

1 CNH = ٥٬٧٩٨٫٦٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore

irr
IRR
cnh
CNH
١ IRR٠٫٠٠٠١٧٢٤٥٥ CNH
٥ IRR٠٫٠٠٠٨٦٢٢٧٧ CNH
١٠ IRR٠٫٠٠١٧٢٤٥٥ CNH
٢٥ IRR٠٫٠٠٤٣١١٣٩ CNH
٥٠ IRR٠٫٠٠٨٦٢٢٧٧ CNH
١٠٠ IRR٠٫٠١٧٢٤٥٥ CNH
٥٠٠ IRR٠٫٠٨٦٢٢٧٧ CNH
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٧٢٤٥٥ CNH
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٨٦٢٢٧٧ CNH
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٧٢٤٥٥ CNH

حوِّل Chinese Yuan Renminbi Offshore إلى الريال الإيراني

cnh
CNH
irr
IRR
١ CNH٥٬٧٩٨٫٦ IRR
٥ CNH٢٨٬٩٩٣ IRR
١٠ CNH٥٧٬٩٨٦ IRR
٢٥ CNH١٤٤٬٩٦٥ IRR
٥٠ CNH٢٨٩٬٩٣٠ IRR
١٠٠ CNH٥٧٩٬٨٦٠ IRR
٥٠٠ CNH٢٬٨٩٩٬٣٠٠ IRR
١٬٠٠٠ CNH٥٬٧٩٨٬٦٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ CNH٢٨٬٩٩٣٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ CNH٥٧٬٩٨٦٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى CNH

1 IRR = ٠ CNH

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Chinese Yuan Renminbi Offshore

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧٣٧٧٠٫٠٠٠١٧٣٧٨
منخفض
٠٫٠٠٠١٧٠٧٨٠٫٠٠٠١٧٠٠٥
المتوسط
٠٫٠٠٠١٧٢٤١٠٫٠٠٠١٧٢٥٧
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chinese Yuan Renminbi Offshore هو سعر الصرف للزوج CNH إلى USD. رمز العملة لـ Chinese Yuan Renminbi Offshore هو CNH. رمز العملة هو ¥.

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