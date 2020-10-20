١ IRR إلى BYR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٧٧٢٢٦٨٥٥ الروبل البلاروسية

1 BYR = ١٫٢٩٤٨٩ IRR

BYR استُبدِلَت بـ BYN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الروبل البلاروسية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الروبل البلاروسية

irr
IRR
byr
BYR
١ IRR٠٫٧٧٢٢٦٩ BYR
٥ IRR٣٫٨٦١٣٤ BYR
١٠ IRR٧٫٧٢٢٦٩ BYR
٢٥ IRR١٩٫٣٠٦٧ BYR
٥٠ IRR٣٨٫٦١٣٤ BYR
١٠٠ IRR٧٧٫٢٢٦٩ BYR
٥٠٠ IRR٣٨٦٫١٣٤ BYR
١٬٠٠٠ IRR٧٧٢٫٢٦٩ BYR
٥٬٠٠٠ IRR٣٬٨٦١٫٣٤ BYR
١٠٬٠٠٠ IRR٧٬٧٢٢٫٦٩ BYR

حوِّل الروبل البلاروسية إلى الريال الإيراني

byr
BYR
irr
IRR
١ BYR١٫٢٩٤٨٩ IRR
٥ BYR٦٫٤٧٤٤٣ IRR
١٠ BYR١٢٫٩٤٨٩ IRR
٢٥ BYR٣٢٫٣٧٢٢ IRR
٥٠ BYR٦٤٫٧٤٤٣ IRR
١٠٠ BYR١٢٩٫٤٨٩ IRR
٥٠٠ BYR٦٤٧٫٤٤٣ IRR
١٬٠٠٠ BYR١٬٢٩٤٫٨٩ IRR
٥٬٠٠٠ BYR٦٬٤٧٤٫٤٣ IRR
١٠٬٠٠٠ BYR١٢٬٩٤٨٫٩ IRR

مخطط IRR إلى BYR

1 IRR = ٠ BYR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الروبل البلاروسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٧٧٩٧١٠٫٠٠٠٠٧٨٣٦٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٧٦٩١٥٠٫٠٠٠٠٧٦٤١٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٧٧٥٠٩٠٫٠٠٠٠٧٧٧٩٠
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
byr

BYR - الروبل البلاروسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYR إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYR. رمز العملة هو Br.

More الروبل البلاروسية info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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