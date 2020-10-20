١ IRR إلى BTN

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠١٩٧٢٢٤٨١ النغولتروم البوتاني

1 BTN = ٥٠٧٫٠٣٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى النغولتروم البوتاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى النغولتروم البوتاني

irr
IRR
btn
BTN
١ IRR٠٫٠٠١٩٧٢٢٥ BTN
٥ IRR٠٫٠٠٩٨٦١٢٤ BTN
١٠ IRR٠٫٠١٩٧٢٢٥ BTN
٢٥ IRR٠٫٠٤٩٣٠٦٢ BTN
٥٠ IRR٠٫٠٩٨٦١٢٤ BTN
١٠٠ IRR٠٫١٩٧٢٢٥ BTN
٥٠٠ IRR٠٫٩٨٦١٢٤ BTN
١٬٠٠٠ IRR١٫٩٧٢٢٥ BTN
٥٬٠٠٠ IRR٩٫٨٦١٢٤ BTN
١٠٬٠٠٠ IRR١٩٫٧٢٢٥ BTN

حوِّل النغولتروم البوتاني إلى الريال الإيراني

btn
BTN
irr
IRR
١ BTN٥٠٧٫٠٣٦ IRR
٥ BTN٢٬٥٣٥٫١٨ IRR
١٠ BTN٥٬٠٧٠٫٣٦ IRR
٢٥ BTN١٢٬٦٧٥٫٩ IRR
٥٠ BTN٢٥٬٣٥١٫٨ IRR
١٠٠ BTN٥٠٬٧٠٣٫٦ IRR
٥٠٠ BTN٢٥٣٬٥١٨ IRR
١٬٠٠٠ BTN٥٠٧٬٠٣٦ IRR
٥٬٠٠٠ BTN٢٬٥٣٥٬١٨٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BTN٥٬٠٧٠٬٣٦٠ IRR

مخطط IRR إلى BTN

1 IRR = ٠ BTN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل النغولتروم البوتاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٩٨٩٧٠٫٠٠٢٠٠٠٩
منخفض
٠٫٠٠١٩٦١٢٠٫٠٠١٩٥٩٩
المتوسط
٠٫٠٠١٩٧٨٠٠٫٠٠١٩٨٣٩
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
btn

BTN - النغولتروم البوتاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النغولتروم البوتاني هو سعر الصرف للزوج BTN إلى USD. رمز العملة لـ Bhutanese Ngultrums هو BTN. رمز العملة هو Nu..

More النغولتروم البوتاني info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings