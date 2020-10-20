١ IRR إلى BND

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٣١٩٨٥٦٠١ الدولار البروني

1 BND = ٣١٬٢٦٤٫١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار البروني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار البروني

irr
IRR
bnd
BND
١ IRR٠٫٠٠٠٠٣١٩٨٥٦ BND
٥ IRR٠٫٠٠٠١٥٩٩٢٨ BND
١٠ IRR٠٫٠٠٠٣١٩٨٥٦ BND
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٧٩٩٦٤ BND
٥٠ IRR٠٫٠٠١٥٩٩٢٨ BND
١٠٠ IRR٠٫٠٠٣١٩٨٥٦ BND
٥٠٠ IRR٠٫٠١٥٩٩٢٨ BND
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٣١٩٨٥٦ BND
٥٬٠٠٠ IRR٠٫١٥٩٩٢٨ BND
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٣١٩٨٥٦ BND

حوِّل الدولار البروني إلى الريال الإيراني

bnd
BND
irr
IRR
١ BND٣١٬٢٦٤٫١ IRR
٥ BND١٥٦٬٣٢٠ IRR
١٠ BND٣١٢٬٦٤١ IRR
٢٥ BND٧٨١٬٦٠٢ IRR
٥٠ BND١٬٥٦٣٬٢٠٠ IRR
١٠٠ BND٣٬١٢٦٬٤١٠ IRR
٥٠٠ BND١٥٬٦٣٢٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ BND٣١٬٢٦٤٬١٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ BND١٥٦٬٣٢٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BND٣١٢٬٦٤١٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى BND

1 IRR = ٠ BND

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار البروني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٢٢٨٦٠٫٠٠٠٠٣٢٦٠٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣١٧٥٥٠٫٠٠٠٠٣١٦٧٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٢٠٥٦٠٫٠٠٠٠٣٢١٩٥
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
bnd

BND - الدولار البروني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البروني هو سعر الصرف للزوج BND إلى USD. رمز العملة لـ Bruneian Dollars هو BND. رمز العملة هو $.

More الدولار البروني info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

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jpy

IRR إلى JPY

cad

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cny

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