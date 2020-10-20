١ IRR إلى BEF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٨٨١٦٨٥٨٣ Belgian Franc

1 BEF = ١٬١٣٤٫١٩ IRR

BEF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Belgian Franc التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Belgian Franc

irr
IRR
bef
BEF
١ IRR٠٫٠٠٠٨٨١٦٨٦ BEF
٥ IRR٠٫٠٠٤٤٠٨٤٣ BEF
١٠ IRR٠٫٠٠٨٨١٦٨٦ BEF
٢٥ IRR٠٫٠٢٢٠٤٢١ BEF
٥٠ IRR٠٫٠٤٤٠٨٤٣ BEF
١٠٠ IRR٠٫٠٨٨١٦٨٦ BEF
٥٠٠ IRR٠٫٤٤٠٨٤٣ BEF
١٬٠٠٠ IRR٠٫٨٨١٦٨٦ BEF
٥٬٠٠٠ IRR٤٫٤٠٨٤٣ BEF
١٠٬٠٠٠ IRR٨٫٨١٦٨٦ BEF

حوِّل Belgian Franc إلى الريال الإيراني

bef
BEF
irr
IRR
١ BEF١٬١٣٤٫١٩ IRR
٥ BEF٥٬٦٧٠٫٩٥ IRR
١٠ BEF١١٬٣٤١٫٩ IRR
٢٥ BEF٢٨٬٣٥٤٫٨ IRR
٥٠ BEF٥٦٬٧٠٩٫٥ IRR
١٠٠ BEF١١٣٬٤١٩ IRR
٥٠٠ BEF٥٦٧٬٠٩٥ IRR
١٬٠٠٠ BEF١٬١٣٤٬١٩٠ IRR
٥٬٠٠٠ BEF٥٬٦٧٠٬٩٥٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BEF١١٬٣٤١٬٩٠٠ IRR

مخطط IRR إلى BEF

1 IRR = ٠ BEF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Belgian Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
bef

BEF - Belgian Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Belgian Franc هو سعر الصرف للزوج BEF إلى USD. رمز العملة لـ Belgian Francs هو BEF.

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eur

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